Un fucile a pompa nel bagaglio ha fatto scattare i controlli su Bernie Ecclestone, 95 anni, all’aeroporto di Tires, in Portogallo. L’ex patron della Formula 1 è stato fermato e poi rilasciato: non è la prima volta che si trova al centro di una vicenda simile.

Bernie Ecclestone fermato in Portogallo: il precedente brasiliano e il legame con Cascais

L’episodio richiama quanto accaduto nel maggio 2022 in Brasile, quando Ecclestone pare sia stato fermato prima di imbarcarsi su un volo privato diretto in Svizzera. In quell’occasione, gli agenti avrebbero trovato una pistola calibro 32 non registrata nel suo bagaglio. L’imprenditore ne riconobbe la proprietà, spiegando però di non sapere che fosse stata riposta nella valigia.

Pagata una cauzione di 6.060 reais, poté ripartire; in seguito raccontò di aver acquistato l’arma anni prima da un meccanico di una squadra di Formula 1, con l’intenzione di conservarla in casa come deterrente.

Il Portogallo, intanto, è diventato una delle destinazioni abituali della famiglia. Prima dell’estate, la moglie Fabiana Flosi ha acquistato una residenza a Quinta da Marinha, nella zona di Cascais, per un valore indicato dalla stampa locale intorno ai 40 milioni di euro: un’operazione descritta come la più costosa compravendita immobiliare privata mai registrata nel Paese.

La coppia mantiene inoltre forti legami con la Svizzera, dove Ecclestone risiede da decenni, e con il Brasile, terra d’origine della moglie.

Il suo nome resta indissolubilmente legato alla trasformazione della Formula 1 in un grande business internazionale: attraverso l’associazione dei costruttori e la gestione dei diritti televisivi, contribuì a costruire il modello commerciale della categoria, mantenendone il controllo per molti anni. L’era Ecclestone si è conclusa nel 2017 con il passaggio della F1 a Liberty Media, dopo una lunga stagione di successi economici.

Bernie Ecclestone fermato in Portogallo: fucile nel bagaglio, poi il rilascio

Un controllo prima di lasciare l’aeroporto di Tires, a Cascais, ha fatto scattare gli accertamenti nei confronti di Bernie Ecclestone, 95 anni, storico protagonista della Formula 1. L’ex manager britannico, arrivato in Portogallo a bordo del proprio jet privato, sarebbe stato fermato dopo che gli addetti alla sicurezza avrebbero individuato un fucile a pompa durante l’ispezione delle valigie ai raggi X. Il ritrovamento avrebbe portato all’intervento delle autorità per verificare il rispetto delle norme locali sul trasporto e sul possesso di armi.

La vicenda è stata inizialmente raccontata come un arresto per porto illegale, ma Ecclestone ha successivamente contestato questa ricostruzione, precisando: “Non sono stato arrestato“. Secondo la sua versione, l’arma era destinata al tiro al piattello e mancava la documentazione necessaria per introdurla nel Paese. Dopo le verifiche, il manager è stato rilasciato.