Fucile a pompa e munizioni in casa: arrestato 18enne nel Milanese

Fucile a pompa e munizioni in casa: il sequestro delle forze dell’ordine

La perquisizione, condotta dalla stazione dei carabinieri di Sedriano, ha permesso di sequestrare anche altri oggetti potenzialmente legati a comportamenti illeciti: uno scaldacollo, un passamontagna e due caschi, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Il giovane, che viveva da solo nell’appartamento e aveva precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato quindi arrestato e affidato alle autorità competenti, mentre le indagini proseguono per chiarire la provenienza di tutto il materiale rinvenuto.

Un ragazzo di 18 anni residente a Vittuone, nella Città Metropolitana di Milano, è stato tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Durante un controllo effettuato nell’abitazione del giovane, i militari hanno rinvenuto un fucile a pompa, risultato provento di un furto commesso nel 2019 a Gorgonzola, oltre a 40 cartucce di calibro 12. A seguito delle verifiche, il ragazzo è stato inoltre denunciato per ricettazione.