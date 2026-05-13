Tragedia in Italia, uomo travolto e ucciso: investito due volte dal furgone i...

Tragedia in Italia, uomo travolto e ucciso: investito due volte dal furgone i...

Gli incidenti stradali sono purtroppo all’ordine del giorno sulle strade del nostro paese ed ad ogni episodio si riaccende l’interrogativo legato alla sicurezza stradale, un problema che attanaglia il nostro paese da anni e che sembra non avere una via di risoluzione concreta. In particolare le grandi città si trovano in seria difficoltà.

Mezzi pesanti ed angoli ciechi, un problema serio

Uno dei grandi problemi del traffico attuale in Italia è legato ai mezzi pesanti, nonostante da diversi anni i tir allocano la scritta di fare attenzione agli angoli ciechi, non visibili dagli autisti al volante, si continuano a verificare incidenti che vedono come colpevoli furgoni o camion.

La colpa viene quasi sempre addossata all’autista ma quell’adesivo è un suo modo di scagionarsi, perché non potendo vedere oltre quella soglia, in fase di manovra per lui è come se non ci fosse nessuno.

Ecco quindi perché dovrebbe esserci maggior attenzione da parte dei pedoni e dei ciclisti quando si affiancano a camion o furgoni oppure attraversano fuori dalle apposite strisce, in quel caso è il cittadino che si deve assumere le proprie responsabilità relativamente al gesto.

Furgone investe anziano in centro a Milano

L’episodio finito sotto la lente di ingrandimento riguarda l’investimento di un signore anziano di 84 anni, da parte di un camion-frigo. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10 in via Cadore, quasi all’incrocio con via XXII marzo.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 e portato nella clinica di Città Studi, come riporta The Social Post, ma purtroppo si è spento poco dopo.

Il lavoratore che ha investito due volte il pedone, prima colpendolo in retromarcia e poi in avanti, resosi conto della gravità della situazione ha provato invano ad effettuare le prime manovre di soccorso.

Questo incidente accende ancora una volta i riflettori sulla sicurezza stradale e sugli angoli ciechi che scatenano i mezzi pesanti in particolare nel traffico cittadino.