Traffico paralizzato, due caselli chiusi: caos sull’A21 e un morto in un terribile schianto

Schianto tra mezzi pesanti sull’A21, traffico bloccato e un morto: chi era ...

Un violento schianto sull’A21 ha scosso la provincia di Piacenza nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 dicembre, provocando gravi conseguenze per il traffico e per chi era coinvolto. L’incidente, avvenuto al chilometro 186 in direzione Brescia, ha visto due mezzi pesanti scontrarsi, dando origine a lunghe code e richiedendo l’intervento immediato di soccorritori.

Oggi, poco dopo le 13, un grave incidente ha coinvolto due camion al chilometro 186 dell’autostrada A21, tra Piacenza e Cremona, all’altezza di Castelvetro, in località La Villa, sulla corsia nord in direzione Brescia. Lo scontro ha provocato un blocco del traffico con code che si sono estese per circa sette chilometri.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola d’Arda, l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, l’elisoccorso da Parma e i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Cremona e Fiorenzuola.

A causa della gravità del sinistro, è stata temporaneamente chiusa l’entrata autostradale del casello di Castelvetro e gli operatori di Autovia Padana hanno coordinato la gestione della viabilità.

Come riportato dal Corriere di Bologna, l’autotrasportatore coinvolto, Gzim Dauti, 54enne nato in Croazia e titolare di passaporto macedone, è rimasto intrappolato nella cabina del camion a seguito del tamponamento. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere, ma le sue condizioni erano critiche: privo di coscienza e in arresto cardiaco. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, l’uomo è deceduto sul posto.

La Polizia Stradale di Cremona sta conducendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la circolazione sull’autostrada è stata ripristinata su una sola corsia per consentire lo smaltimento del traffico accumulato.