Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’ambulanza questa mattina a Genova, mentre si stava recando a scuola. L’incidente, avvenuto in via Archimede intorno alle 7.30, ha provocato gravi traumi al giovane, trasportato d’urgenza al Gaslini.

Genova, ragazzo investito da ambulanza mentre stava andando a scuola

Questa mattina, intorno alle 7.30, un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un’ambulanza in via Archimede, nei pressi della scuola dove stava per entrare.

Come riportato dal Quotidiano Nazionale, il giovane stava attraversando la strada quando il mezzo di soccorso, in transito a sirene spiegate con a bordo un paziente intubato, lo ha investito.

L’impatto è stato violento e il ragazzo ha subito numerosi traumi e fratture. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che lo hanno intubato e trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini.

Genova, ragazzo investito da ambulanza mentre stava andando a scuola: le sue condizioni

Secondo quanto comunicato dal bollettino dell’ospedale Gaslini, all’arrivo il 12enne era emodinamicamente stabile, ma presentava un politrauma con un grave trauma cranico. È stato trasferito in terapia intensiva, dove è sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato.

La prognosi resta riservata a causa della complessità delle lesioni e della necessità di osservazioni continue, che potrebbero portare a interventi chirurgici o altre valutazioni specialistiche.

Nel frattempo, la polizia locale ha chiuso temporaneamente via Archimede per consentire i rilievi dell’infortunistica e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando testimoni e acquisendo eventuali immagini dalle telecamere della zona.