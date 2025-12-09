Frontale tra un’auto e un bus di studenti a Maniago: un morto e più giovani feriti. Gli ultimi aggiornamenti.

Questa mattina, poco dopo le 7, un violento scontro frontale sulla SR464 a Maniago, in provincia di Pordenone, ha coinvolto un’auto e un bus pieno di studenti, provocando un morto e il ferimento di diversi ragazzi. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Tragedia in Italia, auto contro bus di studenti: soccorsi complessi

L’autista dell’autobus è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte del veicolo e i Vigili del Fuoco hanno dovuto impiegare circa due ore per liberarlo, utilizzando strumenti di taglio e sollevamento.

Nonostante le difficoltà, come riportato da Leggo, l’uomo è rimasto cosciente e vigile durante tutta l’operazione. Intorno alle 9 è stato stabilizzato dai soccorritori sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Udine per ulteriori cure.

Tra le possibili cause dell’incidente, oltre alla manovra azzardata dell’auto, si ipotizza anche la scarsa visibilità dovuta al sole ancora basso sull’orizzonte. La vettura coinvolta nello scontro è stata completamente distrutta, mentre le indagini per ricostruire l’esatta dinamica continuano sotto la supervisione del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Spilimbergo e dei militari locali.

Tragedia in Italia, auto contro bus di studenti: morto automobilista, giovani feriti

Questa mattina, intorno alle 7, il grave incidente ha sconvolto la comunità di Maniago, in provincia di Pordenone. Una Volkswagen Passat, impegnata nel sorpasso di un trattore, si è scontrata frontalmente con un autobus della linea Atap su cui viaggiavano circa quindici studenti e alcuni pendolari.

L’impatto è stato immediatamente fatale per il conducente dell’auto, mentre cinque o sei ragazzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasferiti all’ospedale di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i mezzi del Sores, per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dell’area.