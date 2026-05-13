Da lunedì 18 maggio 2026 chiude definitivamente il passaggio a livello a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Ecco cosa ci sarà al suo posto.

Cesano Maderno, chiude definitivamente il passaggio a livello

A Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, è tempo di cantieri. Da lunedì prossimo 18 maggio 2026, sarà infatti chiuso per sempre il passaggio a livello in via Como.

L’intervento è necessario al fine di completare i lavori del nuovo sottopasso ciclopedonale e veicolare di via Liberazione. Per collegarsi al centro città senza passare da Seveso, verrà aperta la nuova viabilità secondaria. Il collegamento viario lungo l’asse est-ovest a scavalco della ferrovia resta garantito a nord dal passaggio a livello di via Isonzo e a sud dal sottopassaggio di via Alessandro Volta.

Cesano Maderno, parla il sindaco

Come visto a partire da lunedì 18 maggio il passaggio a livello di via Como a Cesano Maderno chiuderà definitivamente per completare i lavori del nuovo sottopasso. Sui social queste sono le parole del sindaco Gianpiero Bocca: “La previsione è quella di aprire la nuova viabilità in estate. Si tratta di un intervento importante e atteso da anni, finanziato con le risorse delle compensazioni viabilistiche per Pedemontana, che porterà a una mobilità più moderna, sicure ed efficiente per la nostra città.”