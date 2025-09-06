Alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 6 settembre, si è verificato un altro grave incidente questa volta ad Alzate Brianza vicino Como. Un’auto si è ribaltata, le ambulanze hanno soccorso tre ragazzi.

Incidente ad Alzate Brianza: ambulanze sul posto, tre ragazzi feriti

Grave incidente all’alba di oggi, sabato 6 settembre, poco prima delle ore 4.30, sulla provinciale Sp38 ad Alzate Brianza.

Un’auto con a bordo tre ragazzi è rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

La dinamica dell’incidente

La vettura, con a bordo tre ragazzi, è stata protagonista di un grave incidente e si è ribaltata. Secondo i primi accertamenti nel sinistro non risultano coinvolte altre auto.

I protagonisti della triste vicenda sono due ragazzi di 18 e 19 anni e una ragazza di 21 anni rimasti feriti. Chi era alla guida della macchina ha perso il controllo della vettura per cause ancor in corso di accertamento finendo per ribaltarsi con l’auto.

Ambulanze in soccorso

Sul posto dell’incidente sono subito accorse diverse ambulanze insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno prestato soccorso ai sanitari e hanno messo in sicurezza la strada, evitando di paralizzare il traffico. In corso le indagini per accertarsi della dinamica.

Per uno dei giovani coinvolti è stato necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.