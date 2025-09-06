Una giovane donna di 22 anni ha perso tragicamente la vita in un gravissimo incidente avvenuto oggi sull’autostrada A4. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava si è schiantata in circostanze ancora da chiarire, causando il blocco del traffico e mobilitando immediatamente i soccorsi. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dello scontro, mentre amici e familiari piangono la prematura scomparsa della ragazza.

Tragedia sull’A4, incidente gravissimo: morta una ragazza di 22 anni

Nella tarda serata di ieri, venerdì 5 settembre, un tragico schianto si è verificato sull’autostrada A4, nel tratto tra Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano. Intorno alle 22, un’auto con a bordo due giovani è andata a sbattere contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta.

Alla guida si trovava un ragazzo di 25 anni residente a Pisa, trasportato successivamente in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Caldiero e il personale sanitario del 118, ma per la passeggera non c’è stato nulla da fare. La Polizia Stradale ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e le cause che hanno portato all’incidente.

Incidente sull’A4, morta una ragazza di 22 anni: chi era la vittima

La giovane deceduta è stata identificata come Elisa Noventa, originaria di Rezzato, nel Bresciano, ma residente da tempo a Pisa. Aveva soltanto 22 anni. La notizia della sua morte ha subito suscitato profondo cordoglio tra amici e familiari, con messaggi di addio e ricordi affettuosi pubblicati anche sui social.

Il padre, Luca Noventa, ha affidato al web il suo commosso saluto, ricordando l’amore per la figlia e la tragedia di una vita spezzata troppo presto: “Ti amo!!! Ciao amore del papà!”.