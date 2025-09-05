Questa mattina un grave incidente ha sconvolto un cantiere a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Un mezzo pesante fuori controllo ha travolto diversi operai, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi che possono trasformare un momento di routine in tragedia.

Incidente sul lavoro a Reggio Calabria, muore operaio travolto da un mezzo fuori controllo

Questa mattina a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio. L’uomo stava lavorando insieme ad altri colleghi in un cantiere per la posa dei cavi in fibra ottica, quando un mezzo pesante fuori controllo lo ha travolto. Nonostante il pronto intervento dell’elisoccorso e il trasporto urgente al Grande Ospedale Metropolitano, i soccorsi non sono stati sufficienti a salvargli la vita.

Tragico incidente sul lavoro a Sinopoli: altri due operai feriti

Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe perso il controllo probabilmente a causa di un guasto ai freni, scendendo lungo la strada del centro abitato fino a colpire tre operai. Oltre alla vittima, altri due operai sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che stanno effettuando rilievi e accertamenti sul mezzo per stabilire le cause esatte della tragedia.