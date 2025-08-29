Un grave incidente sul lavoro ha sconvolto uno stabilimento locale a Sondrio. Un operaio di 36 anni è rimasto incastrato con le braccia in un’impastatrice, riportando ferite gravissime. Immediatamente soccorso dai colleghi e dal personale medico, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta per la vita.

Grave incidente sul lavoro a Cosio Valtellino

Un operaio di 36 anni è rimasto vittima di un terribile incidente all’interno di un raviolificio della Valtellina. Mentre stava operando su un’impastatrice, per motivi ancora in fase di accertamento, le braccia dell’uomo sono rimaste intrappolate nel macchinario, provocandogli traumi estremamente gravi.

I colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri di Morbegno e il personale del 118, che ha prestato le prime cure e stabilizzato il ferito prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso.

Le condizioni dell’operaio restano critiche, con il rischio concreto di perdere entrambi gli arti superiori.

Incidente sul lavoro, braccia incastrate in una impastatrice: si indaga

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute per verificare le procedure di sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nelle piccole aziende dove l’utilizzo di macchinari industriali può comportare rischi estremi se non gestito con rigorosi protocolli di prevenzione.