La tragedia questa mattina, 25 luglio 2025, intorno alle ore 9.40 in via Domenico Fontana.

Ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta siamo a Napoli, a perdere la vita tre operai precipitati nel vuoto a seguito del crollo dell’impalcatura su cui stavano lavorando.

Napoli, incidente sul lavoro: morti tre operai caduti da un ponteggio

I tre lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione in un edificio di sei piano. All’improvviso, l’impalcatura su cui erano, è crollata, facendoli precipitare nel vuoto. Tutti e tre gli operai sono morti sul colpo. Sul posto vigili del fuoco e polizia al fine di effettuare i primi rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Napoli, incidente sul lavoro: la dinamica

Ennesima tragedia sul lavoro. Tre operai sono morti questa mattina dopo essere caduti dal sesto piano di una palazzina. I tre uomini erano su un punteggio per eseguire dei lavori di manutenzione quando, improvvisamente, il ponteggio è crollato. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come mai l’impalcatura abbia ceduto, può essere a causa di un incidente a un montacarichi. Siamo di fronte all’ennesimo incidente sul lavoro, nei primi cinque mesi del 2025 sono già 386 i morti.