La sicurezza sul lavoro continua a essere una questione cruciale e purtroppo ancora troppo spesso segnata da tragedie. Ogni anno, numerosi lavoratori perdono la vita durante lo svolgimento delle proprie mansioni, vittime di incidenti evitabili che colpiscono non solo le famiglie, ma l’intera comunità. L’ennesimo caso si è verificato questa mattina a Montalcino, dove un uomo di 52 anni è morto mentre lavorava in una tenuta agricola, lasciando dietro di sé un dolore profondo e nuove domande sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tragedia durante il turno di lavoro: colpito da un pezzo di metallo, è morto

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato a Montalcino, in provincia di Siena. Questa mattina un uomo di 52 anni, marito e padre di due figli, ha perso la vita mentre operava in una tenuta agricola.

Le indagini sono in corso, ma secondo le prime ricostruzioni, l’escavatore utilizzato dalla vittima avrebbe urtato un pezzo di metallo che, scagliandosi violentemente, lo ha colpito alla testa provocandone la morte sul colpo. I tentativi di soccorso si sono rivelati purtroppo vani.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Montalcino e gli ispettori per la sicurezza sul lavoro, impegnati a chiarire le cause dell’accaduto. La salma è stata posta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. L’uomo, identificato come Diego Prianti, risiedeva a Roccastrada.

Tragedia durante il turno di lavoro: il cordoglio del sindaco di Roccastrada