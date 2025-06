Tragedia a Faloppio, incidente sul lavoro: morto operaio di 57 anni

La tragedia questa mattina in località Fornace a Faloppio, in provincia di Como.

Tragedia sul lavoro questa mattina a Faloppio, in provincia di Como, dove un operario di 57 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un masso. Ecco cosa è successo.

Ennesima morte sul lavoro. Questa volta è successo a Faloppio, in località Fornace, dove a perdere la vita è stato un operaio di 57 anni.

L’uomo stava lavorando in una cava ed è rimasto, per cause ancora da accertare, schiacciato sotto un masso. L’allarme è scattato intorno alle ore 11.00 di questa mattina, sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, un ambulanza, l’auto medica, e l’elisoccorso ma, nonostante ciò, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai mezzi di soccorso, a Faloppio, nel luogo dove si è consumata la tragedia, sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale di Ata Insubria, al fine di stabilire cosa sia successo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’uomo sia stato travolto o da un masso o da dei detriti, e sia rimasto schiacciato. Si attendono conferme in merito, quello che è certo è che si tratta dell’ennesima vittima di questo 2025 sul lavoro.