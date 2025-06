Ennesimo incidente sul lavoro, questa volte in provincia di Ravenna, dove un operaio di 38 anni è rimasto schiacciato dalle forche di un muletto. Sono in corso le indagini.

Incidente sul lavoro a Ravenna: operaio colpito dal muletto, indagini in corso

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Ravenna, all’interno di una azienda agricola nelle campagne tra Solarolo e Castelo Bolognese.

Un operaio di 38 anni, di origini albanesi, è morto dopo essere stato schiacciato dalle forche di un muletto nel pomeriggio di ieri, 3 giugno 2025. L’uomo, al momento dell’incidente mortale, stava lavorando da solo nei campi. L’allarme è scattato dopo le 18.00 poiché i familiari, non vedendolo rientrare a casa, si sono preoccupati e sono andati a cercarlo, scoprendo poi corpo senza vita dell’uomo. Sono attualmente in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Incidente sul lavoro a Ravenna, i sindacati: “Sicurezza sul lavoro diventi priorità”

Dopo l’ennesima tragedia sul lavoro, sono intervenuti i sindacati che, dopo aver espresso il proprio cordoglio alla famiglia dell’operaio morto nelle campagne in provincia di Ravenna, hanno messo l’accento sull’importanza della sicurezza su lavoro, che deve diventare una priorità: “la sicurezza di lavoratrici e lavoratori deve essere sempre una priorità assoluta e proprio per questo motivo crediamo diventi determinante l’avvio dell’attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nel comparto agricolo per garantire una presenza costante sul territorio.”