Nel nuovo scenario della comunicazione telco, iliad riporta al centro dell’attenzione Megan Gale, volto storico della pubblicità di Omnitel e del successivo passaggio a Vodafone. Il suo ritorno diventa un riferimento immediato per il pubblico italiano e permette alla campagna di affrontare un tema preciso: la credibilità delle promesse nel tempo in un mercato in continua trasformazione.

Il ritorno di Megan Gale: da Omnitel e Vodafone alla nuova pubblicità Iliad

Iliad riporta sullo schermo Megan Gale, modella e attrice australiana già iconica nel panorama pubblicitario italiano, protagonista della nuova campagna “Poche cose sono per sempre”. La sua presenza non è casuale: rappresenta un richiamo immediato alla memoria collettiva, utile a costruire un ponte tra passato e presente e a mettere in discussione l’idea che alcune certezze siano immutabili.

Il suo ritorno nella comunicazione telco, dopo essere stata uno dei volti simbolo di Omnitel e del successivo passaggio a Vodafone tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, diventa così un dispositivo narrativo per parlare di cambiamento e consapevolezza nelle scelte.

La campagna nasce per raccontare che oggi la fiducia non è un elemento statico, ma un rapporto che si costruisce nel tempo e si misura sui fatti.

Per iliad, infatti, la credibilità deriva dalla coerenza tra ciò che viene promesso e ciò che viene realmente mantenuto: prezzi bloccati, assenza di costi nascosti, semplicità delle offerte e condizioni trasparenti che non cambiano dopo la sottoscrizione. In un mercato spesso caratterizzato da rimodulazioni e variazioni contrattuali, il “per sempre” non è uno slogan ma un principio identitario.

Megan Gale nella nuova pubblicità Iliad: tutto sull’offerta presentata

Nella nuova pubblicità Megan Gale attraversa la città, viene riconosciuta dai passanti e infine entra in uno store Iliad, dove il suo arrivo diventa simbolo del passaggio tra continuità e cambiamento. Il concept si chiude con la frase “Come Iliad c’è solo Iliad”, che sintetizza il posizionamento del brand. Stando alle indiscrezioni sul web, lo spot sarà trasmesso da domenica 10 maggio 2026 in TV nei formati da 30 e 15 secondi e sarà supportato da una strategia di comunicazione su più canali: pianificazione CTV, digital out of home con attività di domination nelle principali stazioni italiane, campagne audio e digital audio, oltre a una forte presenza sulla stampa nazionale con copertura dei principali quotidiani. Il racconto verrà inoltre amplificato su piattaforme digitali, social network del brand e canali trade, con l’obiettivo di raggiungere pubblici differenti in modo coordinato e ad alto impatto.

All’interno della campagna viene anche presentata l’offerta mobile ricaricabile Iliad Top 170 Plus, disponibile a 7,99 euro al mese. Come riportato sul sito ufficiale, il piano include ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso numeri nazionali e 170 Giga di traffico dati utilizzabili in 4G e 4G+, con ulteriori Giga previsti in roaming UE. Sarebbero inoltre incluse chiamate internazionali verso Canada e Stati Uniti e verso numerazioni fisse di diversi Paesi esteri. L’offerta è attivabile fino alle ore 15:00 del 19 maggio 2026 con un costo di attivazione di 9,99 euro, comprensivo di SIM o eSIM. È disponibile non solo per i nuovi clienti, ma anche per gli attuali utenti iliad che hanno un’offerta con canone inferiore a 7,99 euro mensili, che possono effettuare l’upgrade entro la stessa scadenza.