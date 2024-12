In tutta Italia si stanno verificando una serie di problemi diffusi riguardanti la connessione internet e la linea telefonica fissa e mobile della rete Iliad.

Questi problemi stanno causando notevoli difficoltà agli utenti che utilizzano i servizi di questa compagnia. Secondo le segnalazioni riportate sul sito specializzato Downdetector, migliaia di utenti stanno riscontrando problemi nell’accesso alla rete Iliad: sia tramite dispositivi mobili che attraverso la linea fissa, molti utenti non riescono a connettersi a Internet. Tuttavia, anche la rete telefonica di Iliad sta avendo dei malfunzionamenti.

Il picco massimo delle segnalazioni è stato registrato intorno alle 10 del mattino di oggi, martedì 3 dicembre.

Le prime segnalazioni sono giunte poco prima delle 9 e ancora ne arrivano a distanza di diverse ore. Le località maggiormente interessate da questi disservizi sembrano essere l’Emilia Romagna, in particolare Bologna e la riviera romagnola, e Firenze. Tuttavia, sono state riscontrate segnalazioni provenienti anche da altre città come Bari.

Tanti i post condivisi sui social media, numerosi utenti si lamentano dei problemi riscontrati:

È fondamentale che Iliad affronti queste problematiche con serietà e fornisca soluzioni tempestive per ripristinare un servizio affidabile e funzionante. A tal proposito, l’azienda ha condiviso un chiarimento in merito al problema:

“A partire dalle prime ore di questa mattina si sono verificati dei disagi sulla nostra rete per alcuni utenti nel centro-sud Italia. Il nostro team è intervenuto tempestivamente per risolvere il problema, che ora è rientrato. Restano, al momento, casi di rallentamento per alcuni utenti, per i quali sono già in corso le attività necessarie al ripristino della piena operatività. Le cause sono attualmente in fase di approfondimento“.