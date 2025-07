Prima del tuffo – Aperitivo, Networking e Innovazione a Milano

Il 23 luglio 2025, nel cuore creativo di Milano, torna “Prima del tuffo – Aperitivo, Networking e Innovazione”, l’evento che unisce business e convivialità in un format pensato per chi vive e costruisce il futuro dell’innovazione.

WAO Isola Caffetteria ospita “Prima del tuffo – Aperitivo, Networking e Innovazione”, un evento unico pensato per mettere in contatto startup, investitori e professionisti del settore tech in un’atmosfera rilassata e stimolante.

Location esclusiva e format informale

La sede scelta, WAO Isola Caffetteria, piattaforma di coworking nel cuore dell’Isola milanese, offre un contesto dinamico ed elegante, ideale per facilitare dialogo e connessioni professionali. L’aperitivo, previsto dalle 18:00 in poi, prevede assaggi selezionati e bevande per creare un momento conviviale dove scambiarsi idee e contatti.

Networking mirato e opportunità di business

Promosso da Open Seed e Seed Money, l’evento favorisce l’incontro tra founder e mentori in un ambiente informale, lontano dai palchi istituzionali. Grazie a sessioni di speed networking e momenti one-to-one, i partecipanti potranno:

Presentare il proprio progetto direttamente a potenziali investitori

Ottenere feedback immediati da professionisti esperti

Esplorare possibili collaborazioni e alleanze strategiche

Innovazione al centro

Il cuore dell’iniziativa è l’innovazione: sarà l’occasione per aggiornarsi su trend di mercato, piattaforme tecnologiche emergenti e nuovi modelli di business. L’evento, inoltre, punta a rafforzare la comunità locale, offrendo uno spazio aperto a idee disruptive e progetti ad alto potenziale.

A chi è rivolto

L’iniziativa è pensata per:

Founder e co‑founder di startup in fase early stage

Business angel e investitori VCs interessati al tech

Manager, consulenti e professionisti in ambito digitale

Chiunque voglia arricchire la propria rete di contatti nel settore

Perché partecipare