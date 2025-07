La vicenda ruota attorno alle presunte false residenze in Svizzera per evitare tasse e sottrarre l’eredità alla madre di Marella Agnelli

I fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann hanno messo fine al lungo contenzioso fiscale con l’Agenzia delle Entrate per l’eredità di Marella Agnelli, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. Ecco la maxi cifra stabilita.

Si chiude dopo anni il contenzioso fiscale tra i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e l’Agenzia delle Entrate sugli oneri tributari legati all’eredità di Marella Agnelli, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli.

Un accordo col fisco con maxi cifra stabilita ma senza alcuna ammissione di colpa.

“Definizione senza alcuna ammissione, neppure tacita o parziale”, è quanto dichiarato da un portavoce riguardo l’accordo tra i fratelli Elkann e il fisco. Una pagina non chiusa del tutto infatti, prosegue l’inchiesta penale per presunta frode fiscale e truffa ai danni dello Stato.

Come detto, prosegue l’inchiesta penale della procura di Torino, su presunti reati di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. In particolare, viene contestata la fittizia residenza svizzera di Marella Agnelli, utilizzata, secondo gli inquirenti, per sottrarre all’imposizione fiscale italiana beni di grande valore.

Nel settembre 2024 erano stati disposti sequestri per un totale di 74,8 milioni di euro. Tra i beni sotto sequestro: rendite vitalizie, patrimoni occultati tramite trust offshore e quote societarie. Coinvolti anche il commercialista Gianluca Ferrero e un notaio svizzero, oltre agli stessi Elkann.

Sempre il portavoce della famiglia ha spiegato che “sono in atto interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Torino, il cui esito non è al momento definito. Nel rispetto di tutti gli organi coinvolti non ci sono commenti da rilasciare sul procedimento, che è tuttora in corso”. Gli Elkann hanno sempre contestato la linea della procura negando l’esistenza di un “patrimonio occulto”.

Gli avvocati della famiglia Elkann hanno sempre sostenuto la legittimità delle operazioni patrimoniali e la regolare dichiarazione dei beni ereditati. Con il pagamento, John Elkann potrebbe richiedere la “messa alla prova”. L’accordo con il Fisco non è una rinuncia a difendersi, ma un passo per “evitare un lungo contenzioso e restituire serenità alla famiglia”.

John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto l’intesa con l’Agenzia delle Entrate legata agli oneri fiscali dell’eredità della nonna, Marella Agnelli, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. L’intesa, come rivelato da Il Fatto Quotidiano, riguarda il versamento di 175 milioni di euro: un importo relativo alle imposte non versate, le sanzioni e gli interessi maturali.

Un portavoce della famiglia ha precisato all’Ansa che la definizione della controversia è avvenuta “senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate”.