I fratelli Elkann, eredi della fortuna Agnelli, dichiarano di non avere nulla a che fare con le accuse mosse nei loro confronti.

John, Lapo e Ginevra Elkann, attraverso i loro legali, respingono le accuse di evasione fiscale legate all'eredità Agnelli, affermando che la famiglia Elkann ha sempre rispettato gli obblighi tributari. Gli avvocati sostengono che le accuse sono infondate e denunciano che i documenti di prova sono resi pubblici in modo inappropriato, senza permettere un adeguato confronto in tribunale.

Mediante i propri legali, John, Lapo e Ginevra Elkann si oppongono alle accuse di evasione fiscale legate all’eredità Agnelli, presentando la loro difesa attraverso i media. “Desideriamo sottolineare che la confisca è infondata – sostengono gli avvocati -: la famiglia Elkann ha sempre adempiuto agli obblighi tributari, e i loro patrimoni sono pubblici”. “Rispondendo al costante flusso di documenti che dovrebbero essere esaminati in tribunale, ma che vengono invece resi pubblici in modi che non permettono un adeguato confronto, ribadiamo la nostra forte convinzione che i nostri clienti sono estranei alle accuse”, ribadiscono gli avvocati.