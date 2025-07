Assicurazioni danni in crescita: +7% per il settore

Nello specifico si tratta della dodicesima variazione trimestrale positiva consecutiva che ha portato la raccolta premi ad un livello mai raggiunto prima. Complessivamente le polizze auto rappresentano il 51% circa del totale, mentre minor peso hanno avuto immobili (26%), salute (23%) e r.c. generale (9%) La crescita è riferibile, nello specifico, allo sviluppo del segmento diverso dall’auto che registra una variazione positiva del 7% circa ; crescono anche i premi del settore auto per effetto soprattutto dell’aumento dei premi del segmento veicoli terrestri (garanzie incendio/furto, Kasko +6%).

Parallelamente il ramo RC auto evidenzia un’ulteriore calo dei premi del 3%. Gli altri rami danni sono stati favorevolmente influenzati dal recupero della produzione a livello globale e da una decisa espansione dei consumi delle famiglie, nonostante un lieve rallentamento registrato nell’ultima parte dell’anno. Hanno concorso alla crescita tutti i rami assicurativi: infortuni e malattia sono cresciuti rispettivamente del 6,5% e del 16%, il ramo incendio del 7,5% e infine il ramo RC generale del 9,0%. Anche se con un peso minore si sottolinea la crescita dei rami credito e cauzione. Nello specifico ha concorso allo sviluppo dei premi del ramo cauzioni la spinta decisa che il PNRR ha dato a suo tempo al settore degli appalti mentre per il settore credito la crescita dei premi parrebbe legata ad una crescente avversione al rischio da parte delle piccole/medi imprese come effetto delle difficoltà incontrate durante la pandemia. Quanto ai canali, il 72% circa dei flussi proviene dalle agenzie, il 12% dai broker, il 13% dalle banche e uffici postali e il resto con vendita diretta. Se si amplia l’orizzonte ai prossimi anni alcuni trend andranno ad incrementare ancora di più il bisogno di assicurazione.Le macro aree sono il clima, la cyber & technology e l’invecchiamento. Gli effetti dei cambiamenti climatici determinano implicazioni decisamente importanti per lo sviluppo del business delle nostre aziende ma solo il 15% circa delle PMI sono ‘ben coperte’ in tal senso.Il bisogno di copertura contro il cyber risk va gestito in maniera proattiva attraverso la fornitura di servizi per ridurre e reagire velocemente agli attacchi. L’invecchiamento genera il bisogno di cure mediche e quindi di assicurazione salute che attualmente copre a stento l’aumento di fabbisogno.