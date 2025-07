La Scogliera, il ristorante con dress code piedi nudi

Un angolo segreto tra le rocce della Maddalena dove il mare incontra l’alta cucina e il lusso si vive in silenzio. Con lo sciabordio delle onde per sottofondo

Prima della crisi coniugale ci andavano anche Chiara Ferragni e Fedez, perché La Scogliera, storico ristorante della Sardegna più esclusiva, quella della Costa Smeralda, era ed è tuttora frequentato da personaggi famosi. Qualche nome? Nel corso degli anni, hanno occupato i tavoli di questo ristorante pieds-dans-l’eau nomi celebri come la famiglia Kardashian, Michael Jordan, Naomi Campbell, Michael Douglas, così come stelle del calcio e dello sport mondiale: Donnarumma, Karim Benzema, Simone Inzaghi, Stan Wawrinka, Achraf Hakimi, Piotr Zielinski – solo per citarne alcuni.

Andrea Orecchioni riapre La Scogliera per la stagione estiva 2025

La Scogliera, di proprietà di Andrea Orecchioni, è un’apparizione quasi silenziosa, mimetizzata tra le sfumature della roccia granitica. Anche gli ombrelloni, scelti con cura, si confondono con il paesaggio: nulla rompe l’armonia visiva di Porto Massimo, l’angolo più suggestivo e riservato dell’Arcipelago della Maddalena, all’estremo sud-est delle Bocche di Bonifacio, di fronte all’isola di Caprera. Qui, dove il mare regna sovrano, riapre per la stagione estiva 2025 La Scogliera, storico ristorante gourmet ora guidato dallo chef Massimo Guzzone. Una destinazione iconica, apprezzata dal jet set internazionale, che torna a far parlare di sé come punto di riferimento per chi cerca lusso discreto, privacy e una cucina d’eccellenza in una cornice mozzafiato.

Si arriva in tender, si gusta la tenerezza

Tra rocce a picco e tavoli in pietra lavica affacciati sull’acqua e lo sciabordio delle onde, La Scogliera offre un’esperienza sensoriale che va oltre la gastronomia. Il concetto di eleganza è qui rivisitato in chiave rilassata: niente dress code, solo comfort e autenticità. Il tutto, rigorosamente a contatto e al cospetto del mare. I clienti, spesso personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria, raggiungono il locale via mare, attraccano con i propri yacht e vengono accolti da un servizio tender esclusivo che li accompagna dal pontile ai tavoli, dove inizia l’esperienza. La proposta culinaria dello chef Guzzone valorizza il pescato locale con particolare attenzione alle aragoste provenienti dai fondali tra La Maddalena e la Corsica. La carta dei vini è pensata per esaltare i sapori del mare e annovera etichette pregiate fra italiane e straniere, raccontate dal sommelier Mauro Bussu. Con la sua riapertura, La Scogliera non si limita a essere un ristorante: si riconferma è un’esperienza immersiva tra natura, sapori e riservatezza. Un luogo dove l’eccellenza si vive in punta di piedi, anzi a piedi nudi, sospesi tra il blu del mare e il calore della pietra.