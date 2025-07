Saldi estivi 2025, si parte: il calendario regione per regione e la guida per...

Per milioni di italiani è tempo di shopping, gli sconti di stagioni iniziano oggi: ma ecco le date per ogni regione.

Uno dei momenti più attesi dagli italiani è quello dell’inizio dei saldi. Proprio oggi, 5 luglio 2025, cominciano quelli estivi. Me vediamo nel dettaglio il calendario regione per regione e come fare per difendersi dalle truffe.

Saldi estivi 2025: il calendario regione per regione

Si parte con i saldi estivi 2025, l’occasione giusta per milioni di italiani di fare acquisti risparmiando e, si sa, quanto, soprattutto in questo periodo, sia importante tenere sotto controllo le spese.

Abbigliamento, accessori, elettrodomestici, eccetera, sono tanti gli item su cui si può risparmiare questa estate. Vediamo adesso insieme il calendario regione per regione dei saldi estivi 2025:

Abruzzo : 5 luglio per 60 giorni

Basilicata : 5 luglio – 2 settembre

Calabria: 5 luglio per 60 giorni

Campania : 5 luglio per 60 giorni

Emilia Romagna: 5 luglio per 60 giorni

Friuli Venezia Giulia: 5 luglio – 30 settembre

Lazio : 5 luglio per 6 settimane

Liguria: 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni

Lombardia: 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni

Marche : 5 luglio – 1 settembre

Molise: 5 luglio per 60 giorni

Piemonte : 5 luglio per 8 settimane

Puglia: 5 luglio – 2 settembre

Sardegna: 5 luglio per 60 giorni

Sicilia: 5 luglio – 15 settembre

Toscana: 5 luglio per 60 giorni

Umbria: 5 luglio per 60 giorni

Valle d’Aosta : 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni

Veneto: 5 luglio – 31 agosto

Trento e Provincia: per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina: dal 16 luglio al 13 agosto

Distretto di Merano e Burgraviato: dal 16 luglio al 13 agosto

Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco : dal 16 luglio al 13 agosto

Distretto Val Pusteria: dal 16 luglio al 13 agosto

Distretto Val Venosta: dal 16 luglio al 13 agosto

Saldi estivi 2025: come difendersi dalle truffe

Come visto, in quasi tutta Italia partono oggi, 5 luglio, i saldi estivi 2025. Ricordiamo però di stare molto attenti alle truffe, ecco quindi alcune regole da seguire, sia per commercianti che per consumatori:

conservare lo scontrino;

la merce si deve poter cambiare;

è sempre possibile pagare con il Pos,

diffidare dagli sconti troppo alti,

confrontare i prezzi esposti prima dei saldi.

Per chi fa acquisti online, stare molto attenti alle offerte via mail che arrivano perché possono essere link con phishing o truffe. Affidarsi quindi a rivenditori sicuri. Il consiglio è anche quello di pagare con carte prepagate o con PayPal.