I saldi sull’abbigliamento sono sempre un’ottima notizia per gli italiani che quindi potranno spendere meno per ampliare la propria gamma di vestiti in vista delle temperature estive in modo da sfoggiare capi nuovi nelle località di villeggiatura. Scopriamo quanto durano e la data di inizio.

Saldi estati 2025, le date da segnare sul calendario

La partenza dei saldi estivi avverrà come riportato da Il sole 24 ore il prossimo 5 luglio, questi avranno una durata di 60 giorni per poi terminare il 3 settembre.

Un periodo prolungato che permette di fare acquisti anche durante le vacanze in località lontane da quella di riferimento.

Per il Lazio, l’Emilia-Romagna e la Lombardia la data di inizio coincide con il primo fine settimana di luglio, idem dicasi per Toscana, Piemonte, Sardegna, Veneto e Liguria.

E’ molto probabile che anche le regioni autonome decidano di rispettare la delibera del primo fine settimana di luglio, la comunicazione ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

Il comportamento dei consumatori

I consumatori sono invitati a verificare sempre il prezzo d’acquisto finale e la correttezza rispetto allo sconto che i negozi appongono ai prodotti. Inoltre conservare sempre lo scontrino, utile per cambi o contestazioni sui prodotti acquistati.

La possibilità di scambiare il prodotto acquistato in saldo è a discrezione del commerciante, salvo che il prodotto non sia effettivamente danneggiato.