Powell conferma il ruolo di governatore dopo il mandato: tensioni politiche e indagine interna

Negli ultimi giorni il ruolo di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve è tornato al centro del dibattito pubblico: pur cedendo la presidenza, ha dichiarato che continuerà a servire come governatore del board dopo la scadenza del suo mandato da presidente prevista per il 15 maggio. La decisione è stata motivata dalla volontà di attendere il completamento di una verifica interna collegata a spese per la ristrutturazione della sede, una vicenda che ha attirato attenzione politica e mediatica.

Il pronunciamento di Powell è arrivato dopo l’ultima conferenza stampa da presidente, in cui il FOMC ha mantenuto invariati i tassi di interesse nella forchetta 3,50%-3,75% per la terza riunione consecutiva. Allo stesso tempo la nomina di Kevin Warsh come possibile successore ha già ricevuto il via libera preliminare dalla Commissione bancaria del Senato, spostando l’attenzione sulla futura direzione della politica monetaria e sul rapporto tra la Banca centrale e l’esecutivo.

Le ragioni ufficiali della scelta

Powell ha motivato la sua decisione affermando che resterà nel board fino a quando una questione relativa al superamento dei costi dei lavori non sarà esaminata in modo definitivo dall’Ispettorato della Federal Reserve. Ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza dell’istituzione e la necessità che il procedimento si concluda con trasparenza.

Questo approccio è pensato per evitare che la questione giudiziaria ostacoli il normale funzionamento del board e la continuità delle valutazioni sulla politica monetaria, mantenendo al tempo stesso un profilo più defilato rispetto al passato.

Impatto sulla governance e sui voti

Durante l’ultima riunione di politica monetaria si è registrata una pluralità di posizioni all’interno del board: quattro membri si sono opposti alla decisione di tenere i tassi invariati e altri tre hanno sostenuto la pausa senza mostrare propensione per un immediato taglio. Questo risultato, il primo con quattro voti contrari dal 1992, suggerisce un possibile cambio di equilibri con l’arrivo di Warsh e solleva dubbi sulle maggioranze future nelle scelte del FOMC. Powell ha comunque riaffermato che quando il suo successore giurerà, sarà quest’ultimo a ricoprire pienamente la carica di presidente.

La polemica politica e la reazione dell’amministrazione

La decisione di Powell di restare nel board non è stata accolta senza critiche. Il presidente Donald Trump ha ripreso le sue accuse via social, sostenendo che Powell voglia rimanere al posto per mancanza di alternative lavorative e definendolo in termini sprezzanti. Queste osservazioni si inseriscono in un quadro di tensione tra l’amministrazione e la banca centrale, dove le richieste di politiche più accomodanti per sostenere la crescita si scontrano con la missione della Fed di controllare l’inflazione. Powell ha invece manifestato apprensione per attacchi che, a suo avviso, potrebbero minare la capacità dell’istituzione di decidere senza pressioni politiche.

Il tema dell’integrità istituzionale

Nel suo addio alla presidenza Powell ha insistito sull’importanza dell’integrità e dell’obiettività della Federal Reserve, ricordando che il successo delle politiche monetarie incide sulla vita economica degli americani. Ha riferito di monitorare con attenzione le fasi conclusive dell’accertamento interno e ha promesso di mantenere un ruolo di supporto fino alla nomina e al giuramento del prossimo presidente. La situazione evidenzia come questioni procedurali e legali possano avere ripercussioni immediate sulla percezione pubblica dell’istituzione.

Conseguenze pratiche per l’economia e lo scenario futuro

L’uscita di scena di Powell come presidente e la sua permanenza nel board aprono scenari politici e tecnici: da un lato la possibile conferma di Warsh potrebbe portare a una diversa sensibilità sui tempi dei tagli dei tassi; dall’altro, le tensioni con l’esecutivo e la gestione dell’indagine interna sollevano dubbi sull’efficacia della comunicazione della Fed. In sintesi, la banca centrale resta impegnata a contemperare l’obiettivo di stabilità dei prezzi con la necessità di preservare la propria indipendenza, mentre il Paese osserva con attenzione ogni sviluppo.