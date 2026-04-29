Fed mantiene i tassi e apre uno scontro interno prima dell'arrivo di Kevin Warsh

La banca centrale ha confermato i tassi per la terza riunione consecutiva, con voti contrari su tagli e sul linguaggio della dichiarazione; la nomina di Kevin Warsh è avanzata ma i numeri interni complicano eventuali riduzioni

La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse nel range 3,50%-3,75% per la terza riunione consecutiva, una scelta che ha respinto le ripetute richieste di Donald Trump per tagli rapidi e marcati. L’esito della riunione ha mostrato una banca centrale divisa: oltre al voto contrario per un taglio, sono emerse aperture e resistenze interne sul linguaggio della dichiarazione, segnalando tensioni che avranno conseguenze sulla transizione di leadership imminente.

In chiusura d’incontro il presidente uscente, Jerome Powell, ha confermato la sua intenzione di restare nel Board of Governors anche dopo la scadenza del mandato come chair, provocando discussioni sul ruolo della Fed nel contesto politico attuale. La decisione arriva mentre il Senato, attraverso la commissione bancaria, ha dato un primo via libera alla nomina di Kevin Warsh, ma i numeri tra i decisori della politica monetaria rendono complicata l’idea di tagli precoci.

Un voto con quattro dissensi e l’ombra del «bias»

La riunione ha registrato quattro dissensi che hanno rivelato orientamenti molto diversi tra i membri del Federal Open Market Committee. Il governatore Stephen Miran, nominato dall’amministrazione Trump e voce notoriamente più accomodante, ha ribadito la richiesta di un taglio di un quarto di punto; altri tre esponenti — Beth Hammack, Neel Kashkari e Lorie Logan — hanno invece votato per mantenere i tassi ma si sono opposti all’inclusione di un «bias di allentamento» nella dichiarazione, cioè alla frase che lascia aperta la possibilità di future riduzioni.

Questa spaccatura sintetizza la tensione tra chi vede ancora spazio per stimoli e chi ritiene necessario precludere una traiettoria di riduzione.

Cosa implicano i dissensi

I voti contrari non sono soltanto segnali formali: riflettono diverse letture dei dati macroeconomici e rischi geopolitici. Il dissenso a favore del taglio indica preoccupazione per la crescita e l’idea che tassi più bassi possano sostenere la dinamica economica. Al contrario, l’opposizione al bias vuole chiudere la porta a mosse prematrici, sostenendo che i dati sull’inflazione e sui prezzi dell’energia suggeriscono prudenza. Nel complesso, questi scambi rendono più difficile per un futuro chair imporre tagli senza un consenso significativo.

Inflazione, prezzo del petrolio e il contesto internazionale

Le letture recenti mostrano un’inflazione ancora elevata: la crescita dei prezzi su base annua a marzo è stata pari al 3,3%, la più alta in due anni, mentre il prezzo del Brent è salito fino a circa 118-119 dollari al barile in alcune sedute. Gran parte dello scossone energetico è collegato all’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran iniziata il 28 febbraio, evento che ha spinto i listini petroliferi di oltre il 50% rispetto ai livelli precedenti. Questi fattori internazionali, insieme alla trasmissione dei dazi e all’andamento del mercato del lavoro, complicano la valutazione della politica monetaria.

Come influenzano le scelte della Fed

Per diversi economisti il quadro è diventato più hawkish: la persistenza dell’inflazione e gli effetti dei rincari energetici riducono le ragioni per un taglio anticipato. Alcuni osservatori sottolineano che, con i prezzi al consumo avanti rispetto alle previsioni e segnali di diffusione dell’inflazione, la discussione dovrebbe spostarsi verso la possibilità di ulteriori rialzi piuttosto che verso riduzioni immediate. Questo contesto rende difficili le promesse di sconti dei costi del credito avanzate dalla Casa Bianca.

Leadership futura, politica e indipendenza della banca centrale

La prospettiva della nomina di Kevin Warsh come prossimo chair ha acceso il dibattito: da una parte la Casa Bianca e alcuni consiglieri premono per tagli che stimolino l’economia, dall’altra i numeri interni al FOMC suggeriscono che servirà più tempo per costruire una maggioranza. La commissione bancaria del Senato ha approvato la candidatura con un voto nettamente diviso, 13-11 lungo linee di partito, segnalando che l’iter al Senato plenario potrebbe essere politicamente teso.

In questo clima, Jerome Powell ha difeso l’autonomia dell’istituzione, sostenendo che la banca centrale non deve essere strumentalizzata per fini politici e annunciando la volontà di restare nel board fino a quando le questioni giudiziarie a suo carico non saranno chiarite. L’indipendenza della Fed è apparsa più che mai al centro del dibattito pubblico, con implicazioni dirette per la credibilità della politica monetaria e la fiducia dei mercati.

Conclusioni e scenari possibili

La decisione di mantenere i tassi fermi e i voti contrari registrati indicano che la strada verso un taglio è tutt’altro che scontata: servirebbe una coalizione ampia al FOMC e dati più favorevoli sull’inflazione. Nel frattempo, la permanenza di Powell nel board e l’avanzamento della nomina di Warsh mantengono vivo uno scontro tra orientamenti diversi sulla politica monetaria. L’evoluzione dei prezzi dell’energia e la situazione geopolitica rimarranno fattori chiave da monitorare per comprendere la traiettoria futura dei tassi e la stabilità dell’economia.