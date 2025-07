In Italia sta per arrivare nuovamente il caldo africano dopo un periodo di tregua che complici i temporali ha fatto abbassare le temperature portando frescura in particolare al nord, dove le medie rispecchiano il periodo durante la giornata ma sono più basse nelle ore notturne. Vediamo gli sviluppi per i primi giorni della prossima settimana.

Weekend con temporali e pericolo grandine

Il weekend stando agli esperti de IlMeteo.it porterà ancora temperature medio-basse sul centronord della penisola salvo poi da lunedì lasciare spazio nuovamente al ciclone africano.

E’ tempo quindi di godersi un clima mite che farà dormire la notte e permette di apprezzare il sole nelle ore di luce.

Il sud, in particolare la Sardegna, sarà colpito da episodi temporaleschi nella giornata di domenica 13 per poi spostarsi in su toccando prima il Lazio, poi la Toscana e la Liguria.

Il clima a partire da inizio settimana

Per la settimana che inizierà lunedì 14 luglio permane il dubbio tra beltempo e maltempo.

Da nord a sud la situazione sarà la seguente: al Nord nuvole in addensamento, il centro sarà attraversato dal sole e al sud sole con temperature più elevate.

In generale il protagonista sarà il ciclone africano con temperature che avranno una media che oscillerà tra i 37 ed i 38 gradi.