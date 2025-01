Ora i due colossi della telefonia sono fusi in un'unica voce che opererà sul mercato telefonico.

Il gruppo Swisscom che era già proprietario di Fastweb, uno degli operatori con il maggior bacino di utenti sul territorio nazionali, rafforza la sua posizione nello stivale acquisendo Vodafone ed unendo i due brand in uno dal grandissimo potenziale di sviluppo.

Vodafone e Fastweb ora unite

Il 30 dicembre scorso si è conclusa l’acquisizione di Vodafone da parte del gruppo Swisscom e con il nuovo anno nasce quindi un nuovo operatore Fastweb+Vodafone che andrà ad ampliare la propria leadership sul mercato italiano.

Non a caso si arriverà ad avere un numero di linee mobili superiore ai 20 milioni e ben 5,6 milioni di linee fisse, non solo, bisogna anche considerare la copertura che ora raggiunge i 74 mila km. Non vi saranno problemi di ricezione dal nord al sud del paese.

Parlando di copertura è interessante sapere che il 50% di questa è interessata dalla FTTH (Fiber to the Home) ovvero la fibra ottica che ormai è presente in ogni angolo del nostro paese e permette velocità di connessione ad internet davvero elevate.

La presenza di Vodafone garantirà trasparenza e inclusione

La vision del gruppo sarà basata sulla trasparenza e l’inclusione e porrà al centro i dipendenti che potranno quindi mostrare alla clientela la loro esperienza e competenza.

Di conseguenza il pieno potenziale potrà essere espresso a partire dalle prossime settimane, a vantaggio dei clienti che potranno spaziare tra i benefici di questa unione che non si ferma solo alla connessione internet o alla rete telefonica.

Un cambiamento così significativo sarà un segnale anche per i competitor più diretti che dovranno adeguarsi alle novità.