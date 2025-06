CASINÒ DI CAMPIONE, IL FATTURATO SUPERA I 53 MILIONI 

Campione d’Italia, 17 giugno 2025

BILANCIO 2024 E ANDAMENTO GESTIONALE

L’esercizio 2024 si è chiuso con proventi da gioco pari ad Euro 53.489.066 (Euro 50.561.908 alla data del 31 dicembre 2023) confermando il trend positivo dalla riapertura della Casa da Gioco.

Il margine operativo lordo evidenzia un risultato positivo pari ad Euro 22.536.060, inclusivo di Euro 3.200.000 quali proventi non ricorrenti, ma, in ogni caso, superiore rispetto a quello dell’esercizio precedente (Euro 17.153.787).

I risultati relativi ai proventi da gioco conseguiti nel corso dell’esercizio 2024 evidenziano il fatto che la Casa da Gioco è riuscita a mantenere in essere una gestione attenta ed oculata attuando delle politiche di gioco ritenute attrattive per il mercato, nonché di interesse per i giocatori.

Il rendiconto finanziario evidenza come la Società abbia generato flussi di cassa operativi pari ad Euro 19,2 milioni, ben superiori a quanto previsto da Piano (Euro 14,6 milioni). La capacità di generare cassa è stata fondamentale per adempiere gli impegni concordatari circa la restituzione dei debiti. Nei mesi di giugno e novembre 2024 la Società ha provveduto a dare seguito ad altri due riparti parziali a favore dei creditori privilegiati, denominati “Riparto 2” e “Riparto 3“, rispettivamente di Euro 15.623.097 ed Euro 15.887.555. Tenuto conto del fatto che i sottoscrittori di Accordi Conciliativi non riassunti in occasione della riapertura del Casinò sono già stati interamente pagati con i precedenti riparti, con l’esecuzione dell’ultimo riparto i creditori assistiti da privilegio mobiliare risultano soddisfatti nella misura complessiva dell’80% del loro credito concorsuale.

Oltre ai suddetti riparti, occorre considerare che, relativamente al debito rientrante nella “rottamazione–quater“, in ossequio a quanto disposto dal Tribunale di Como, la Società ha provveduto, nel 2024, anche al pagamento del debito tributario oggetto di “rottamazione” nella misura di Euro 1.476.770 complessivi, al fine di poter beneficiare, al termine dei pagamenti, degli sgravi di legge.

Il soddisfacimento complessivo dei creditori assistiti da privilegio mobiliare, per la residua parte del 20%, con l’esecuzione del successivo riparto, consentirà la chiusura anticipata della rottamazione–quater al fine di poter dare luogo poi al pagamento dei creditori chirografari già nel corrente anno, in anticipo rispetto al Piano Concordatario.

I risultati dei primi quattro mesi dell’esercizio corrente evidenziano un trend sempre positivo della gestione con risultati economici e finanziari migliori rispetto a quelli di Piano.

Per l’esercizio 2025, la Società intende consolidare la propria posizione competitiva nel mercato di riferimento, perseguendo una crescita organica che dovrebbe consentire il raggiungimento di Euro 56,5 milioni di proventi da gioco. Si tratterebbe di un risultato in sensibile aumento rispetto ai 52 milioni di Euro registrati nel 2024 con un EBITDA di oltre Euro 20 milioni (Euro 22,5 milioni conseguito nell’esercizio 2024, inclusivo di Euro 3,2 milioni quali proventi non ricorrenti).

Per quanto sopra, le stime di fatturato previste per l’esercizio 2025, seppur leggermente inferiori rispetto a quelli di Piano Concordatario, evidenziano la capacità della Società di far fronte regolarmente agli impegni correnti e a quelli di Piano adempiendo al pagamento dei debiti di cui alla procedura di concordato, grazie alla capacità di generare sufficiente cassa dall’attività operativa.

Anche l’andamento degli ingressi nella Casa da Gioco continua a registrare una crescita costante; infatti, già nei primi cinque mesi del corrente anno viene evidenziato un aumento di oltre il 13,5% rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio. Nel primo anno di apertura la Casa da Gioco ha registrato 208.312 ingressi, mentre l’esercizio 2024 ha consuntivato 275.315 ospiti.

Da rilevare, altresì, nel mese di febbraio 2025 è stata aperta, in partnership con PokerStars, primario operatore a livello internazionale, la nuova area poker.

L’ATTIVITÀ BENEFIT DELLA SOCIETÀ

Con riferimento alla normativa sulle società benefit, per l’esercizio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha previsto i seguenti target di comune beneficio:

a . finanziamento delle Associazioni , con particolare riferimento alla tutela

dell’ambiente e dei soggetti più fragili sul territorio;

b . promozione sul territorio di iniziative culturali , artistiche ed eventi in genere , incluse le attività sportive , anche dilettantistiche , tramite attività di comunicazione , informazione e formazione ; c . costante formazione del personale , al fine anche di migliorare l’accoglienza della clientela e degli utenti in generale , adeguandolo di volta in volta alle esigenze di crescita della Casa da Gioco ; d . promozione della legalità e interventi contro la ludopatia attraverso

l’elaborazione di pamphlet e incontri anche nelle scuole.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea, riunitasi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Mario Venditti, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone in 3–tre il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in due esercizi (2025-2026), con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati i seguenti Consiglieri: Dott. Mario Venditti, Prof. Carmine Garzia e Dott.ssa Valeria Leone.

L’Assemblea ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mario Venditti.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione garantisce la continuità delle scelte gestionali sino a qui attuate e risulta in linea con il piano industriale approvato e le linee guida previste dallo Statuto Sociale nell’ottica di garantire alla Casa da Gioco le migliori prospettive in termini di crescita, valorizzazione degli assets, attrattività della clientela e rispetto dei termini di pagamento di cui alla proposta concordataria.

Le designazioni risultano conformi agli indirizzi di sviluppo, di crescita e delle priorità strategiche dell’azienda, ossia un costante consolidamento dell’attività che dovrà trovare positivi riscontri in un progressivo incremento del fatturato, nell’ampliamento dell’offerta dei giochi, un aumento costante della clientela, nell’ottimizzazione e nel miglioramento dell’utilizzo degli spazi dell’immobile, anche attraverso una sempre maggiore attenzione all’utente e alla formazione e crescita dei lavoratori, il tutto in un contesto sempre di assoluta trasparenza e legittimità.