Cessione del Quinto: l’identikit del nuovo utente tra over 60, competenza digitale e consapevolezza finanziaria

Ecco il nuovo ritratto dell’utente riferibile alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (cqs) che ricaviamo dall’operatività nel nostro Paese. Ma quali sono le motivazioni alla base del ricorso alla cqs? Innanzitutto l’esigenza di far fronte a spese pianificate familiari (nel 20% dei casi) . Ci si indebita di più rispetto ad un anno fa con la cessione del quinto per poter far fronte a spese di ristrutturazione della casa (20% contro il 14% dello scorso anno).

La cessione viene invece poco utilizzata per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie. Così come è in secondo piano l’indebitamento per far fronte a spese impreviste o per l’acquisto di beni di consumo. Gli utenti sono abbastanza allarmati per la situazione economica soprattutto per il conflitto Israele-Iran e per le conseguenze sull’economia locale e mondiale. Il profilo dell’utilizzatore medio è over 60 e pratico nell’utilizzo della tecnologia. Si informa di più rispetto al passato, chiedendo più preventivi a più operatori economici. Il 70% circa ha oltre 60 anni e più del 25% è nella fascia 40-60 anni. Trascurabile è invece la predisposizione degli under 40 verso la cqs. Per il 65% dei richiedenti si tratta dell’unico finanziamento richiesto . La maggior parte acquista beni abitualmente online .Il disagio di dover fronteggiare eventuali spese inaspettate è sempre la fonte di maggior apprensione anche in questo periodo. In ogni caso avere rapporti con operatori finanziari qualificati , dotati di buoni prodotti e con personale preparato è sicuramente un beneficio in questo quadro di continua incertezza. L’andamento delle richieste di cessione del quinto da inizio anno mostra una crescita generale, con un aumento sia per i dipendenti privati che per i pensionati. I tassi in calo, rendendo la cessione del quinto più conveniente, specialmente per i dipendenti pubblici. La Lombardia è in testa per le richieste da parte di dipendenti privati, mentre la Campania registra una maggiore percentuale di richieste da parte dei dipendenti pubblici e dei pensionati.