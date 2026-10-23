BTP Valore e BTP Valore insieme, il Ministero dell'Economia e della Finanza costretto a rivedere i tassi della proposta per i cittadini italiani che desiderano investire il denaro in risparmio.

Lo Stato ed in particolare il Ministero dell’Economia e della Finanza hanno promosso da diverso tempo tramite televisioni e altri strumenti mediatici i BTP Valore e i nuovi BTP Valore Insieme grazie al quale i piccoli risparmiatori possono investire il proprio denaro in un fondo che garantisce diversi margini di profitto e sono in ogni caso un modo per far fruttare quanto si è scelto di investire.

BTP Valore e BTP Valore Insieme, boom di acquisti dai cittadini

I titoli di Stato BTP Valore e BTP Valore Insieme da quando sono stati aperti i mercati ad inizio settimana hanno visto un incremento notevole di acquisti da parte dei cittadini. In termini numerici si tratta di 12,071 miliardi per il BTP Valore e 4,511 miliardi per il nuovo titolo BTP Valore Insieme.

Il totale quindi ha superato il 16 miliardi e 500 milioni, molto di più rispetto alla sesta e settima emissione, avvenute quest’estate. Il motivo è molto semplice, seppur il nuovo BTP Valore Insieme sia interessante e per alcuni investitori vantaggioso, se il capitale resta fermo, il BTP Valore classico dà cedole in minore tempo, per la precisione ogni trimestre.

BTP Valore e BTP Valore Insieme, il MEF ha rialzato i tassi

Il MEF proprio grazie a questo boom di acquisti da parte dei piccoli risparmiatori si è visto costretto a modificare al rialzo i tassi di interesse dei due titoli di Stato.

Per il Btp Valore i tassi definitivi sono fissati al 3,75% per il primo e il secondo anno, al 4,20% per il terzo e il quarto e al 4,75% per il quinto anno.

Diverso il discorso, come riporta Ansa, per la tassazione di BTP Valore Insieme, dato che in questo caso si guarda alla scadenza del titolo, valido per 5 anni. I tassi sono stati rialzati rispetto alla scorsa settimana e ora vedono il totale attestarsi al 22,70 diviso in 5 anni, rispetto al 22,50 iniziale del 16 ottobre.