Come risparmiare sulle bollette di luce e gas: tariffe, scadenze e consigli p...

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas: tariffe, scadenze e consigli p...

Le bollette luce e gas rischiano di pesare maggiormente sul bilancio familiare con l’arrivo dell’inverno. Ecco come scegliere tra prezzo fisso e variabile e quali accorgimenti adottare per risparmiare.

Con l’arrivo dell’inverno, scegliere la tariffa per gas e luce più adatta può aiutare le famiglie a contenere le spese domestiche. Il riscaldamento fa aumentare il fabbisogno di gas, mentre le recenti variazioni dei prezzi dell’elettricità rendono importante verificare le condizioni applicate dal proprio fornitore. Secondo le analisi dell’Osservatorio Segugio.it, aggiornate al 5 ottobre 2026, la convenienza tra mercato libero e servizi di tutela dipende soprattutto dai consumi annuali e dai costi previsti dal contratto.

Bollette gas e luce: prezzo fisso o variabile, quale scegliere per risparmiare

Le offerte a prezzo fisso consentono di mantenere invariato il costo della componente energetica per il periodo stabilito, proteggendo da eventuali rincari. Le tariffe variabili, invece, seguono l’andamento del mercato e possono risultare convenienti quando i prezzi diminuiscono, ma anche esporre a nuovi aumenti.

Per individuare la soluzione migliore, non basta confrontare il costo per kWh o Smc: bisogna considerare anche le quote fisse e le altre condizioni economiche.

Un controllo importante riguarda la scadenza dell’offerta, indicata in bolletta e distinta dalla durata complessiva del contratto. In caso di modifiche economiche, il fornitore deve generalmente avvisare il cliente per iscritto con almeno tre mesi di anticipo.

Questo permette di confrontare le alternative prima del rinnovo. Per l’elettricità, inoltre, dal 1° ottobre 2026 il prezzo di riferimento per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela è aumentato del 37,3% rispetto al trimestre precedente.

Bollette gas e luce, quanto si può risparmiare cambiando tariffa

Le simulazioni di Segugio.it mostrano che la scelta più conveniente cambia in base ai consumi. A Milano, per una famiglia che utilizza il gas anche per il riscaldamento e consuma 900 Smc all’anno, la spesa stimata è di 1.399,76 euro con la tutela della vulnerabilità, contro i 1.242,37 euro della migliore offerta fissa del mercato libero. Il risparmio potenziale è quindi di 157,39 euro annui. Per chi consuma soltanto 220 Smc all’anno, invece, le due soluzioni sono quasi equivalenti: rispettivamente 400,67 e 402,36 euro.

Anche per la luce il fabbisogno energetico incide sul risultato. Con consumi pari a 1.200 kWh annui, la spesa stimata è di 471,03 euro in Maggior Tutela e di 473,25 euro con la migliore tariffa fissa. Per un consumo di 2.700 kWh, invece, il mercato libero risulta più conveniente: 825,77 euro contro 896,13 euro, con una differenza del 7,9%.

Secondo l’Osservatorio, otto consumatori su dieci potrebbero beneficiare di condizioni più vantaggiose, con un risparmio mediano stimato di circa 140 euro all’anno per fornitura. Per verificare le alternative disponibili è possibile utilizzare il Portale Offerte di ARERA, confrontando le proposte sulla base dei propri consumi. Il consiglio è valutare periodicamente la bolletta, senza presumere che il prezzo fisso o quello variabile sia sempre più conveniente: l a scelta dipende dalle abitudini familiari, dai costi accessori e dall’andamento del mercato.

Bollette gas e luce: tutti i metodi per risparmiare

Sul fronte dei consumi, si può risparmiare regolando il riscaldamento intorno ai 19 °C, evitando di scaldare gli ambienti inutilizzati e programmando l’accensione in base agli orari di permanenza in casa. La manutenzione periodica della caldaia e lo spurgo dei termosifoni, quando necessario, contribuiscono a mantenere efficiente l’impianto. Per l’elettricità, invece, conviene utilizzare elettrodomestici efficienti, avviare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, preferire programmi a basse temperature e spegnere le apparecchiature che restano inutilmente in standby. Anche sostituire le vecchie lampadine con quelle a LED può ridurre i consumi. Infine, monitorare regolarmente le letture e confrontare la spesa effettiva con quella stimata in bolletta permette di individuare eventuali anomalie e intervenire tempestivamente.