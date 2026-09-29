Luce e gas, le nuove proposte di Eni ed Enel: sconti fino al 50%, prezzo fisso per 24 mesi e risparmio sulla bolletta.

Dopo il provvedimento sui prezzi di benzina e gasolio, Eni annuncia una nuova iniziativa per sostenere le famiglie italiane alle prese con il caro energia. Dal 1° ottobre Plenitude propone uno sconto del 30% sulle forniture di luce e gas, con prezzi della componente energia bloccati per due anni e un risparmio stimato fino a 200 euro l’anno in bolletta per chi attiva entrambe le utenze.

Eni taglia le bollette di luce e gas dopo lo sconto sui carburanti: le nuove tariffe

Dopo l’intervento sui prezzi di benzina e gasolio, Eni amplia le misure di sostegno alle famiglie con una nuova iniziativa dedicata alle utenze domestiche. Attraverso Plenitude, il gruppo propone dal 1° al 24 ottobre l’offerta “Fixa Time 24 Smart”, che prevede per i nuovi clienti uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale proposta a prezzo fisso.

La componente energia resterà inoltre bloccata per 24 mesi. L’agevolazione può essere attivata per una sola fornitura oppure per entrambe: secondo le stime comunicate da Eni, il beneficio è di circa 100 euro all’anno per il gas e altri 100 euro per l’elettricità, arrivando quindi a circa 200 euro annui per chi sottoscrive entrambi i contratti.

Per i contratti sottoscritti entro il 24 ottobre, Eni comunica che manterrà invariato il prezzo della materia prima, assorbendo i recenti incrementi dei costi di approvvigionamento. Il blocco del prezzo, tuttavia, riguarda la componente di vendita e non significa che l’intero importo della bolletta resterà necessariamente identico per 24 mesi: oneri di sistema, costi di rete e imposte seguono infatti meccanismi distinti e possono subire variazioni. Anche il risparmio effettivo dipenderà dai consumi e dalle caratteristiche della singola utenza, poiché lo sconto del 30% non viene applicato all’intera bolletta.

L’iniziativa arriva pochi giorni dopo il tetto introdotto da Eni sui carburanti, con prezzi massimi indicati in 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete Enilive. Il gruppo fa sapere infine che Plenitude valuterà eventuali ulteriori interventi a sostegno dei consumatori in base all’andamento del mercato.

Enel taglia il prezzo dell’elettricità: sconto del 50% sulla componente energia

Enel annuncia una nuova proposta per la fornitura di energia elettrica con un prezzo fisso di 108 euro/MWh, valido per due anni nell’ambito dell’offerta “Digital Luce”. Secondo quanto comunicato dalla società, il costo risulta circa il 50% più basso rispetto al prezzo all’ingrosso, anche considerando le offerte recentemente lanciate dagli altri principali operatori. Per una famiglia con un consumo medio di 2 MWh all’anno, il risparmio stimato supera i 200 euro annui, calcolato esclusivamente sulla componente energia. L’offerta, già disponibile sul sito Enel da aprile 2026, prevede inoltre energia certificata dal GSE come proveniente da fonti rinnovabili.