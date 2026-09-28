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Il bilancio dei sussidi di maternità premia gli immigrati rispetto agli italiani

Il bilancio dei sussidi di maternità premia gli immigrati rispetto agli italiani

Milano caso emblematico su 1.366 sussidi più di 3/4 è andato a mamme di origine straniera.

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Il tema dell’immigrazione è al centro della tribuna politica italiana ed in questo periodo maggiormente anche complice l’inizio della campagna elettorale e la strategia la si conosce benissimo, si cavalca il malcontento del popolo per ottenere un numero maggiore di voti e questo modo di fare politica è visibile anche nelle grandi città.

La denatalità delle madri italiane

Uno dei temi più caldi e meno dibattuti è la denatalità delle madri italiane che se da un lato si avventurano alla maternità in tarda età per preferire la carriera o perché solo in quel periodo godono della giusta stabilità dall’altro non vedono lo stato aiutarle.

Difatti i piani statali in favore di chi crea una nuova famiglia sono spesso presenti per chi ha un numero di figli elevato ma mancano gli incentivi per chi sta iniziando a creare la propria famiglia.

Le azienda solo di recente hanno allargato il congedo anche ai genitori maschi ed è una misura utile ma la strada è ancora lunga e molto intricata.

Il 78,7% degli assegni di maternità a Milano è straniero

La differenza tra stranieri e italiani sul fronte degli aiuti alla maternità è evidente nei numeri del comune di Milano, uno dei più grandi d’Italia dove la multietnicità è ormai un dogma.

Se si prendono i dati del 2025, come riporta La Verità, il 78,7% dei bonus è stato dato a madri di origine straniera e solo il 21,3 a madri italiane, 1075 straniere contro 291 italiane.

Il motivo è semplice, le madri immigrate dall’estero godono già di bonus e tutele superiori ed un nodo centrale è dettato dall’ISEE che per loro è quasi sempre più basso delle madri italiane.

Di conseguenza a prima vista si può storcere il naso ma è innegabile dire che senza le presenze straniere sul nostro territorio si assisterebbe ad un vero e proprio inverno demografico e non solo a parole.

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