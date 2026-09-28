Fabio Roscioli conquista il seggio alla Camera nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria-Locri, superando gli sfidanti Frank Benedetto e Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale sostenuto da Roberto Vannacci. A metà dello scrutinio il candidato del centrodestra supera il 52%, mentre l’affluenza si ferma al 22,34%.

Fabio Roscioli eletto alla Camera: il centrodestra rivendica la vittoria

Fabio Roscioli è il nuovo deputato del collegio di Reggio Calabria-Locri. Le elezioni suppletive di lunedì 28 settembre hanno visto prevalere il candidato di Forza Italia sugli avversari Frank Benedetto, sostenuto dal centrosinistra e dal campo largo, e Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci.

Lo scrutinio è ancora in corso, ma il risultato è stato rivendicato in anticipo dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che in un video pubblicato su X, insieme al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, al senatore Claudio Lotito e allo stesso Roscioli, ha annunciato: “Abbiamo vinto”.

A metà scrutinio, con 384 sezioni su 478, Roscioli è al 52,47%, mentre Benedetto raggiunge il 36,1% e Giannetta il 10,04%. Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana e popolare, si ferma all’1,37%. La Camera ha accolto l’elezione con un applauso.

Anche Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha commentato il risultato parlando di “grande orgoglio e soddisfazione” e definendolo “un successo di Fabio e di Forza Italia, della sua identità, di una proposta politica seria, moderata e riformatrice”.

Sui social sono arrivati anche i complimenti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui “il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni”.

Elezioni suppletive Reggio Calabria, Roscioli in testa con il 53%: ko per Vannacci

Il risultato segna anche la mancata affermazione di Futuro Nazionale nel collegio, con Domenico Giannetta fermo poco sopra il 10% a metà dello spoglio. Sul risultato della formazione di Roberto Vannacci è intervenuta Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, secondo cui “Il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non a un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato”. La senatrice ha poi aggiunto: “A Reggio Calabria lo spazio per Futuro Nazionale non si è aperto”, rivolgendosi infine a Roscioli con le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

Un altro elemento rilevante della consultazione è stata la scarsa partecipazione al voto: nei 71 Comuni del collegio ha votato il 22,34% degli aventi diritto, contro il 49,40% registrato alle Politiche del 2022, quando era stato eletto proprio Cannizzaro. Il dato risente anche della significativa presenza di residenti all’estero tra gli aventi diritto, ma resta uno degli elementi caratterizzanti della tornata. In precedenti elezioni suppletive si erano registrate percentuali ancora più basse: 9,52% in un collegio di Napoli nel febbraio 2020, 14,51% a Terni nel marzo dello stesso anno e 15,54% a Cagliari nel gennaio 2019. Nel 2023, nel collegio di Monza-Brianza, chiamato a eleggere il successore di Silvio Berlusconi, l’affluenza era stata del 19,23%; a Siena, invece, per l’elezione suppletiva di Enrico Letta nel 2021 aveva votato il 35,59% degli aventi diritto.