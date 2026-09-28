Negli ultimi giorni di settembre il mercato obbligazionario europeo ha registrato una serie di movimenti che hanno tenuto col fiato sospeso gli operatori. Il differenziale tra Btp e Bund indicatore di riferimento per valutare il rischio sovrano italiano rispetto al benchmark tedesco, è passato da un valore vicino ai 94-95 punti base a chiusura del 23 settembre a un minimo di 92 punti base nella mattinata del 25 set.

Questa volatilità è strettamente legata alle variazioni dei rendimenti dei titoli di Stato decennali di Italia e Germania. Il contesto è stato caratterizzato da un rialzo dell’inflazione attesa, che ha spinto le banche centrali a rimodellare le loro politiche monetarie, alimentando le oscillazioni di prezzo nei mercati obbligazionari.

Dal 23 al 24 settembre: spread in aumento e rilievo dei rendimenti

Il 23 settembre a Roma, il differenziale Btp-Bund ha chiuso a 95 punti base, in crescita rispetto ai 88 punti della giornata precedente. Questo salto è stato determinato da una sotto-performance del Btp rispetto al Bund, che ha contenuto il proprio rialzo a una decina di punti base. Il rendimento del Btp decennale benchmark ha chiuso al 4,49%, toccando quasi i 20 punti base di rialzo rispetto al valore del giorno prima (4,33%).

Parallelamente, il Bund ha registrato un aumento più contenuto, attestandosi al 3,64%.

Interazioni con altri riferimenti europei

Nel medesimo contesto l’ostinato spread tra Bund e il titolo francese OAT è cresciuto, raggiungendo 110 punti base, saliti dai 101 punti della giornata precedente. Questo dato evidenzia come la percezione di rischio non sia limitata all’Italia, ma si estenda a tutta l’area euro, accentuata dalla volatilità dei prezzi dell’energia.

Il 25 settembre: un breve respiro di sollievo per l’Italia

All’apertura della sessione del 25 set, lo spread Btp-Bund è sceso a 92 punti base, segnando un leggero miglioramento rispetto al picco di 94-95 punti registrato due giorni prima. I rendimenti dei titoli di riferimento hanno mostrato parità di movimento: il Btp decennale è rimasto stabile al 4,49%, mentre il Bund ha retrocesso allo 3,57%.

Questa contrazione del differenziale suggerisce una temporanea diminuzione della percezione di rischio sull’debito italiano, probabilmente dovuta a un leggero ritiro delle pressioni inflazionistiche sui mercati internazionali del petrolio e a un riequilibrio delle posizioni di “flight-to-quality”.

Cosa indica il quadro attuale per gli investitori

Nel complesso, l’andamento dei rendimenti e dello spread Btp-Bund dipinge un quadro di mercato in fase di aggiustamento. Un aumento del spread implica un maggior premio per il rischio richiesto dagli investitori per detenere titoli italiani; al contrario, una contrazione, come quella osservata il 25 settembre, può tradursi in una riduzione delle pressioni di finanziamento sullo Stato.

Gli analisti monitorano con attenzione la correlazione tra il prezzo del petrolio, le aspettative inflazionistiche e la risposta delle banche centrali, perché ognuna di queste variabili può generare nuovi spostamenti di prezzo. Qualora l’inflazione dovesse restare elevata, è probabile che le autorità monetarie adotterebbero misure restrittive, spingendo nuovamente al rialzo sia i rendimenti dei titoli sovrani sia lo spread di rischio.