Scopri le ultime formazioni azzurre, le novità in difesa e a centrocampo, e perché la sfida contro la Turchia è cruciale per evitare la retrocessione.

La partita di Italia contro la Turchia si giocherà questa sera a Bursa, nell’ambito della Nations League. Dopo un avvio del girone poco brillante, i azzurri si trovano nella zona più critica della classifica, a pochi punti dal rischio di retrocessione nella Serie B. Un risultato negativo potrebbe costringere la nazionale a un play-out con la fase B, con conseguenze sportive ed economiche notevoli.

Il quadro della Nations League e la minaccia della Serie B

Il regolamento prevede che le due “peggiori terze” dei gruppi A debbano affrontare spareggi con le migliori delle B per mantenere il posto nella massima divisione. L’Italia attualmente posizionata al terzo posto del proprio girone, rischia di scivolare in quella zona se perde o pareggia ampiamente contro la Turchia.

Un pareggio in trasferta sarebbe già un punto prezioso, ma il vero obiettivo è la vittoria, per consolidare la permanenza nella A e assicurarsi una buona testa di serie nei sorteggi europei.

Probabili formazioni italiane: novità in difesa e centrocampo

Il tecnico Roberto Mancini ha optato per una disposizione 4-3-3. Gianluigi Donnarumma rimane tra i pali, mentre la difesa vede il ritorno di Leonardo Bastoni al centro dopo la sospensione.

Ai lati della retroguardia scenderanno Kayode sulla destra e Andrea Ruggeri sulla sinistra, affiancando il giovane Alessio Scalvini come coppia centrale. A centrocampo il regista Jude Bellingham è stato sostituito da Matteo Tonali affiancato dalle mezzali Francesco Frattesi e Giacomo Fagioli.

Il ruolo di Frattesi e Fagioli nel nuovo 4-3-3

Il ritorno di Frattesi e Fagioli al primo minuto indica la volontà di aggiungere dinamismo alle fasce. Frattesi, inserito come mezzala destra, dovrà operare tra le linee, creando spazi per gli attaccanti, mentre Fagioli, sulla sinistra, potrà sfruttare la sua propensione al dribbling per superare la linea difensiva turca.

Linea d’attacco: Esposito e Kean in prima linea

Davanti, Pio Esposito è stato scelto come punta centrale, con l’intento di collegarsi direttamente al regista. Sulla fasciata destra troviamo Gabriele Raspadori mentre a sinistra Moise Kean è favorito su Sebastiano Esposito. La decisione di schierare Kean riflette la necessità di avere un attaccante rapido e capace di concludere le azioni isolate, qualora le opportunità per i centrocampisti diventino scarse.

La formazione turca di Montella e le sue carte

Il tecnico Domenico Montella schiererà la sua squadra con un 3-4-2-1. In porta la difesa parte con Bayindir tra i pali, mentre i tre difensori centrali sono CelikDemiral e Bardakci. A centrocampo aumenterà il pressing con AydinOzcanYuksek e Kadioglu mentre in attacco saranno protagonisti Guler e Uzun dietro l’attaccante di punta Yilmaz. L’organizzazione tendenzialmente più compatta del tre-quattro potrebbe mettere a dura prova le ali italiane, soprattutto con la ripartenza di Raspadori e Kean.

Che cosa è in gioco? Implicazioni e scenari futuri

Un risultato positivo garantirà all’Italia di consolidare la permanenza nella Nations League A, evitando il temuto spareggio di retrocessione. Inoltre, un buon risultato a Bursa darà slancio al prossimo incontro contro la Francia a Parigi, dove le speranze di qualificazione all’Euro dipenderanno in parte dal punto di partenza. Al contrario, una sconfitta o un pareggio amaro rafforzerà le pressioni su Mancini e potrebbe innescare nuove modifiche schematiche prima dell’ultima sfida.