L’EuroVolley 2026 raggiunge l’apice il 26 settembre, quando le due potenze maschili si incontreranno nell’Unipol Forum di Assago. Dopo due settimane di gare serrate, il tabellone finale vede la Polonia sfidare la Francia per il titolo continentale. Gli spalti di Milano ospiteranno un match carico di tensione, dove ogni punto potrà ridefinire la storia del volley europeo.

Semifinali: i percorsi di Polonia e Francia

Nel turno decisivo, la Polonia ha dominato la Slovenia con un netto 3-0 (25-23, 25-23, 25-18), dimostrando una solidità difensiva e una capacità di chiudere i set anche nei momenti più stretti. Il capitano polacco ha guidato la squadra con tre punti chiave nel primo set, garantendo il vantaggio iniziale.

Dall’altra parte, la Francia ha superato la Finlandia 3-1, recuperando il secondo set con 25-18 prima di chiudere con 25-18 e 25-15 negli ultimi due. Il match ha evidenziato la capacità dei Bleus di reagire dopo una piccola flessione nel secondo set, grazie a una serie di ace e muri decisivi.

Il percorso verso la finale ha permesso a entrambe le squadre di confermare il proprio valore: la Polonia, campione in carica, ha concluso il torneo invincibile, mentre la Francia, con una prestazione trovata nel 2015, ha dimostrato di tornare al top dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, dove aveva già conquistato la medaglia d’oro.

La finale: data, sede e biglietti

La sfida principale avrà inizio alle ore 21:00 del 26 settembre, ma il Unipol Forum aprirà le porte anche per la partita di conteggio terzo-quarto posto alle 17:00, dove Slovenia e Finlandia si contenderanno la medaglia di bronzo. I biglietti, venduti esclusivamente tramite il circuito ufficiale TicketOne, sono validi per una singola gara; chi intende assistere a entrambe le partite dovrà uscire dall’edificio a fine primo incontro e rientrare per il secondo. La biglietteria fisica rimarrà aperta dal mezzogiorno fino al termine del primo set, con sconti per i tesserati.

Un aspetto operativo importante è che i titolari dei biglietti non potranno modificarli o annullarli presso la biglietteria del Forum. Questo requisito è stato sottolineato per evitare fraintendimenti dell’ultimo minuto e per garantire una gestione fluida dell’afflusso di spettatori. Inoltre, la presenza di un pubblico appassionato è stata alimentata da un forte sostegno locale, elemento che ha contribuito a creare un’atmosfera elettrica fin dal primo servizio.

Curiosità storiche e record del torneo

Con la vittoria, la Polonia aggiunge il suo terzo titolo europeo, un risultato che la pone al pari di paesi storicamente dominanti come la Cecoslovacchia. La squadra ha già sollevato la coppa nel 2009 e nel 2023, consolidando un percorso di crescita costante. La Francia invece, colleziona il suo secondo scudetto europeo, dopo la prima conquista nel 2015, e dimostra ancora una volta la capacità di competere ai massimi livelli.

L’EuroVolley ha visto la Russia e l’Unione Sovietica accumulare 14 titoli, un record quasi ineguagliabile. L’Italia, con sette ori, rimane una delle nazioni più vincenti, anche se è stata eliminata ai quarti dal sorprendente Finlandia, dimostrando la crescente competitività del torneo.