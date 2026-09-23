Il 22 settembre 2026 Francesco Totti ha presentato “Oltre” un volume in cui il celebre ex capitano della Roma unisce la propria vita sportiva a quella privata. L’autore, affiancato da Alessandro Alciato, attraversa il periodo da giovane calciatore, il ritiro, la separazione da Ilary Blasi e l’inizio di una nuova storia con Noemi Bocchi.

Il libro rompe lo stereotipo del solo sportivo per mostrare l’uomo dietro la leggenda, inserendo al centro della narrazione il rapporto con i figli Cristian, Chanel e Isabel.

Il libro “Oltre” e le confessioni di Francesco Totti

Nel testo, Totti dedica interi capitoli a Cristian e Chanel, ma è il racconto di Cristian a fissare il tono più intimo del libro.

Dopo aver descritto le proprie sfide sul campo, l’ex numero 10 si sofferma sulla decisione del primogenito di interrompere la carriera calcistica a soli 19 anni, una scelta avvenuta il 25 luglio 2025. L’autore ricostruisce il dialogo con i medici, evidenziando una frase che ha cambiato la prospettiva familiare: “C’è una macchiolina dentro la testa di suo figlio”.

Questo dato, riportato con precisione, sposta il discorso dalla pressione mediatica a una preoccupazione concreta per la salute.

Il peso della diagnosi

Francesco Totti descrive il momento in cui, ascoltando il medico, ha provato “Mi sono sentito sprofondare, soffocare, morire”. La paura è resa in modo crudo, senza alcuna censura retorica, e illumina il perché Cristian abbia preferito dedicarsi alla Totti Soccer School anziché continuare a lottare sotto gli occhi di tutti. L’autore vuole che il lettore comprenda che la salute ha avuto la precedenza su ogni altra considerazione sportiva.

La scelta di Cristian: salute prima di tutto

La decisione di Cristian, sebbene sia stata interpretata da molti come una fuga dal confronto con il padre, risulta più complessa. Il contesto di un cognome così famoso creava inevitabili aspettative: il paragone con il padre, uno dei più amati calciatori italiani degli ultimi decenni, era impossibile da eludere. Tuttavia, il racconto di Francesco Totti dimostra che la motivazione principale è stata la necessità di proteggere una condizione medica delicata, piuttosto che una mera questione di pressione sportiva.

Il nuovo equilibrio familiare: da Ilary a Noemi

Oltre al capitolo su Cristian, il libro approfondisce la vita sentimentale di Francesco, dalla separazione da Ilary Blasi alla relazione con Noemi Bocchi. In particolare, l’autore narra il primo incontro con Noemi, il momento in cui decise di condividere la propria felicità con la famiglia e il ruolo che la Totti Soccer School ha assunto nella nuova dinamica familiare. Parallelamente, Chanel Totti, secondogenita nata a Roma nel 2007, ha raccontato a Verissimo il dolore provato durante la separazione dei genitori e la difficoltà di crescere sotto i riflettori. Ha dichiarato: “La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male” e ha sottolineato come i social avessero alimentato cattiverie e voci non vere. Nonostante le tensioni, la giovane ha mostrato sostegno al nuovo matrimonio della madre con Bastian Müller, affermando: “Se lei è contenta, lo sono anch’io”. Chanel ha inoltre rivelato il desiderio di diventare una mamma giovane per vivere un legame stretto con il proprio figlio, proprio come quello che ha con sua madre.

Il libro permette a Francesco Totti di parlare apertamente di pressione mediaticafamiglia e salute offrendo al lettore una prospettiva diversa rispetto ai titoli sensazionalistici che hanno accompagnato le notizie di stampa.