Gli Europei maschili di volley 2026 hanno lasciato l’Italia in una posizione di vantaggio dopo l’ottavo di finale disputato a Torino. Il 20 settembre, alle 21.05, gli Azzurri hanno incontrato la Danimarca al PalaVela una sede che ha ospitato quattro incontri di questa fase. Con il risultato decisivo di 25-23, 25-16 e 25-11, il trionfo è stato netto e ha permesso a Italia, campione del mondo in carica, di avanzare verso i quarti di finale dove affronterà la Finlandia.

Il percorso italiano fino agli ottavi

La Nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi ha concluso il girone A al primo posto, raccogliendo cinque vittorie in cinque partite. Un bilancio di 14 punti, 15 set vinti e solo quattro persi testimonia la costante superiorità dei volti azzurri. Tra gli avversari sconfitti vi sono Svezia, Grecia, Slovacchia, Cechia e, in un’avventura più combattuta, la Slovenia (3-2).

Questi risultati hanno consentito all’Italia di guadagnare il seeding più alto per gli ottavi.

La sfida contro la Danimarca: cronaca del match

Il match è iniziato con grande intensità: la Danimarca ha rubato il primo set fino al 18-12, ma l’Italia ha reagito spingendo il punteggio a 23-22 prima di chiudere il parziale 25-23 grazie a un servizio decisivo di Yuri Romanò.

Il secondo set ha visto una netta supremazia dei centri italiani, con Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti protagonisti in attacco, mentre Simone Giannelli imponeva ritmo dal palleggio. Il risultato 25-16 ha spezzato l’inerzia avversaria. Nel terzo parziale, l’Italia ha mantenuto il controllo, terminando con 25-11; due ace di Romanò e Daniele Lavia hanno sancito il risultato finale.

Il ritorno di Alessandro Michieletto

Uno dei momenti più attesi è stato il rientro di Alessandro Michieletto il giovane di Trento che aveva disputato solo un set in tutta la stagione a causa di un infortunio alla schiena. Inserito al 18-13 del secondo set, ha dimostrato di non essere ancora il migliore al mondo (titolo del 2025), ma ha confermato il suo valore di jolly per la squadra. Un suo intervento spettacolare, quando è scivolato sul LED-wall per salvare una palla, ha suscitato l’entusiasmo del pubblico e ha sottolineato quanto la sua forma fisica sarà cruciale per i prossimi turni.

Prospettive per i quarti di finale

Con la vittoria contro la Danimarca, la programmazione dell’Italia vede la Finlandia come prossimo avversario. I finlandesi, infatti, hanno superato la Grecia con un 3-2 e hanno mostrato un miglioramento notevole rispetto alla European League 2026, dove si erano distinti per quattro vittorie in girone. L’analisi tattica di De Giorgi indica che la continuità mostrata dai centrali – Mati, Sanguinetti e il ritorno di Michieletto – sarà la chiave per contenere l’attacco finlandese. Se l’Italia riuscirà a replicare la solidità del servizio, il cammino verso la finale di Milano, prevista per il 23 settembre, rimarrà aperto.