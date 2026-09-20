Giorgia Meloni ha svelato nuove norme scolastiche, ha difeso il superbonus e ha ironizzato sul bollo auto, puntando su merito, AI e critica al centrosinistra.

Il 20 settembre la presidente del Consiglio, Giorgia meloni si è esibita davanti a migliaia di giovani membri di Gioventù Nazionale nel tendone eretto sul laghetto dell’Eur di Fenix. L’evento, organizzato dalla sezione giovanile di Fratelli d’Italia è stato inquadrato come momento di “appartenenza” per la prossima campagna elettorale. Dopo un breve saluto e una battuta ironica sull’interrogazione mattutina, la premier ha dedicato i successivi quaranta minuti a un programma che spazia dalla scuola all’immigrazione, passando per il fisco e le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Le nuove disposizioni scolastiche approvate al Consiglio dei Ministri

Meloni ha annunciato che a breve verrà presentato in Consiglio dei Ministri un provvedimento che limiterà il numero di alunni stranieri per classe, renderà obbligatorio per i genitori di tali studenti apprendere l’italiano e prevede il divieto di burqa e niqab nelle scuole. “Non può accadere che bambini italiani si trovino a sentirsi una minoranza nella loro stessa aula”, ha affermato la premier, sottolineando che l’integrazione non deve trasformarsi in segregazione culturale.

Inoltre, ha proposto di estendere la denominazione di liceo anche agli istituti tecnico-professionali, per evidenziare la pari dignità dei diversi percorsi formativi.

Obblighi per le famiglie e il ruolo della lingua

Il provvedimento prevede che i genitori di studenti stranieri con gravi difficoltà di inserimento siano tenuti a frequentare corsi di lingua italiana.

“Imparare la nostra lingua è il primo passo per partecipare alla vita della comunità”, ha ribadito Meloni, aggiungendo che il rispetto delle regole scolastiche è un requisito imprescindibile per accogliere gli immigrati in maniera responsabile.

Attacchi diretti all’opposizione: dal PD al M5S, passando per il bollo auto

Durante il discorso, la premier ha rivolto una serie di critiche pungenti ai principali partiti dell’opposizione. Ha definito il PD incapace di proporre argomenti solidi, usando un tono scherzoso ma incisivo: “Elly cara, trovi un vero argomento?”. Riferendosi al Movimento 5 Stelle ha ricordato il costo della loro campagna elettorale, stimato in 3500 euro a cittadino, denunciando una gestione finanziaria irresponsabile. Il riferimento al bollo auto è stato altrettanto tagliente: “Manco quando abbiamo tolto il bollo a 14 milioni di veicoli gli è andata bene”, ha ironizzato, promettendo un conto corrente dedicato ai nostalgici del vecchio tributo.

Il richiamo alla tradizione e al merito

Meloni ha inoltre sottolineato che, in Italia, nessuno può decidere che una donna debba nascondere il viso in nome di “tradizioni”. Ha legato questo principio al suo rifiuto di qualsiasi limitazione al diritto di apparire sostenendo che la parità tra uomini e donne non è negoziabile. “Dovete imparare la lingua, conoscere la cultura e rispettare le regole”, ha concluso, rimarcando che il merito resta il pilastro su cui costruire il futuro del paese.

Intelligenza artificiale, social network e avvertimenti elettorali

Verso la fine dell’intervento, la premier ha dedicato ampio spazio al ruolo dei social network e dell’intelligenza artificiale. Ha avvertito i giovani che gli algoritmi possono manipolare le informazioni, soprattutto nelle settimane che precederanno le prossime elezioni politiche. “Non date nulla per buono, soprattutto quello che vedrete negli ultimi giorni prima del voto”, ha sottolineato, invitando a sviluppare un senso critico capace di distinguere tra realtà e falsità digitale. Il messaggio è stato chiuso con un canto dell’Inno di Mameli insieme ai presenti, simbolo di un’identità nazionale che, a suo dire, deve essere difesa con libertà e responsabilità.