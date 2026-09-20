Nel piccolo comune del Cuneese precisamente a Baldissero d’Alba due eventi criminosi si sono susseguiti in un arco di tempo inferiore a dodici ore, creando un clima di forte allarme tra gli abitanti. La notte, un uomo ha sparato uccidendo un ladro che aveva violato la proprietà privata di un residente. Poche ore dopo, intorno alle ore 11, lo stesso quartiere è stato nuovamente coinvolto in un episodio di furto suscitando una serie di reazioni contrastanti nella comunità.

La prima aggressione, avvenuta nell’oscurità, ha lasciato il territorio di Baldissero d’Alba sotto una nube di tensione. Secondo le testimonianze raccolte, il sospetto era stato identificato come un ladro che tentava di introdursi illegalmente in una abitazione. L’intervento armato ha prontamente messo fine alla minaccia, ma ha anche innescato un acceso dibattito sulla legittima difesa e sul ruolo delle forze dell’ordine in una realtà così piccola.

La sparatoria notturna a Baldissero d’Alba

Nel periodo notturno, un cittadino ha deciso di difendersi con un arma da fuoco quando ha scoperto un intruso armato di intenti criminosi. Il tiro, avvenuto in piena proprietà privata, ha avuto come esito la morte dell’individuo, identificato come ladro. Il gesto è stato immediatamente interpretato da alcuni come un atto di legittima difesa ma ha anche sollevato interrogativi sulla proporzionalità dell’uso della forza.

Le autorità locali stanno ancora valutando le circostanze per stabilire eventuali responsabilità penali.

Dettagli e motivazioni del colpo

Secondo le ricostruzioni, il proprietario dell’abitazione ha dichiarato: “Hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne è accorpato uno, quello si meritava”. L’affermazione sottolinea la percezione di un diritto a reagire quando la propria sicurezza è minacciata. Tuttavia, la frase “Qui c’è poco controllo – dice – e i ladri possono fare come vogliono” evidenzia una profonda frustrazione verso le istituzioni, ritenute incapaci di garantire ordine e sicurezza nella zona.

Furto a mezzogiorno: la denuncia di Amelio Marchisio

Alle ore 11, proprio quando la maggior parte dei cittadini si sta dirigendo verso la messa, il signor Amelio Marchisio ha vissuto un nuovo episodio di criminalità. “Oggi tra le 11 e le 12, ero a messa“, ha raccontato, aggiungendo che nel frattempo la sua abitazione è stata violata e i beni sono stati sottratti. Il testimone ha sottolineato che il furto è avvenuto dopo le 11 e prima delle 12 un intervallo di tempo in cui, a suo avviso, la presenza di ladri dovrebbe risultare improbabile.

Reazioni e commenti sulla sicurezza

Amelio Marchisio ha espresso una forte critica nei confronti delle autorità locali, affermando: “Se lo fanno anche di giorno, dalle 11 a mezzogiorno, mi sembra che il discorso sia abbastanza lampante“. Il cittadino ha inoltre ammesso di non possedere armi, ma ha dichiarato: “Io non sono armato, ma se li avessi trovati qui, con una mazza li avrei veramente“. Queste parole mostrano il livello di sfiducia diffusa nella capacità delle forze dell’ordine di assicurare la sicurezza, spingendo alcuni abitanti anche a considerare l’autodifesa come unica via.

Il caso di Baldissero d’Alba, così complesso e denso di eventi, è destinato a restare al centro dell’attenzione locale. La combinazione di una sparatoria mortale e di un furto avvenuto a metà giornata evidenzia una problematica strutturale di controllo e prevenzione che le istituzioni dovranno affrontare con urgenza, mentre i residenti continuano a chiedere soluzioni concrete per ristabilire il senso di sicurezza nelle loro strade.