Il weekend del 19 e 20 settembre ha preso il via con una puntata speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il programma ha riunito volti noti dello spettacolo, dello sport e della cultura, offrendo al pubblico un appuntamento ricco di racconti inediti e momenti emotivi. Oltre a Riccardo Scamarcio, premiato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, e la giovane Chanel Totti, la scaletta ha previsto anche la presenza di Fabio Maria Damato e della partecipante di “Temptation Island” Sabrina Soussi.

Mauro Corona in televisione: un bilancio senza veli

Nel cuore della trasmissione, lo scrittore e scultore Mauro Corona ha accettato l’invito di Toffanin per parlare della sua ultima opera, intitolata Felice. La discussione, però, ha rapidamente superato la semplice presentazione del libro per trasformarsi in una confessione personale. Corona ha ammesso di non cercare il perdono degli altri ma di volere solo quello di sé stesso, sottolineando: “Io non mi piaccio, non mi sono mai piaciuto”.

Queste parole, pronunciando fino alle lacrime, hanno dato il tono di un’intervista che scava nei meandri più intimi della sua vita.

Il tragico ricordo del fratello scomparso

Il racconto più struggente è stato quello relativo al fratello, morto annegato in una piscina in circostanze poco chiare quando aveva quasi 17 anni.

Corona ha narrato che il giovane era partito di casa per trovare lavoro, ma è stato colpito alla testa durante una rissa, cadendo poi svenuto in acqua. Nessuno ha mai chiarito l’accaduto, e l’autore ha dichiarato di non voler più indagare su quel dramma. La morte del fratello è rimasta un’ombra costante, legata a ricordi di un padre violento che, a giudicare Corona, legava i figli al palo per sei-sette ore al giorno per punizioni incomprensibili.

Il padre violento e le ferite dell’infanzia

Il padre, descritto da Corona come “due occhi potenti, terribili”, avrebbe addirittura tentato di accoltellarlo, ferendolo alle dita. Queste esperienze hanno forgiato un carattere segnato da gelosiapossessività e una tendenza al violento verbale. L’autore non ha risparmiato se stesso, definendosi un traditore non solo verso la moglie ma anche verso gli amici, ammettendo di aver tradito più volte nella sua vita.

Ricerca del perdono personale e chiusura emotiva

Nonostante gli errori e le ferite inflitte, Corona ha ribadito che non sente il bisogno del perdono altrui. “Non cerco il perdono degli altri, cerco il perdono di me stesso”, ha dichiarato con determinazione. Ha spiegato che, anche se non sa se la moglie lo abbia perdonato, non le ha mai chiesto scusa, perché per lui il perdono deve nascere dentro.

Questa “confessione” ha fornito al pubblico una visione cruda e autentica di una vita segnata da violenza domestica, perdita e tradimento, ma anche da una ricerca intensa di redenzione. L’intervista di Mauro Corona su Verissimo resta una testimonianza di come il desiderio di riconciliare sé stessi con il proprio passato possa emergere anche nei luoghi più pubblici.