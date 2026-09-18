Negli ultimi mesi, gli archeologi impegnati nella Valle dei Re hanno introdotto una serie di indagini geofisiche più avanzate rispetto a quelle tradizionali. L’obiettivo principale era verificare l’eventuale presenza di strutture ancora inesplorate al di là dei muri dei sepolcri dei faraoni più famosi. Grazie a una collaborazione tra il Ministero dell’Antichità Egiziano e diversi centri di ricerca internazionali, è stato possibile raccogliere dati di alta risoluzione su un’area finora considerata pienamente mappata.

I risultati preliminari hanno acceso l’interesse di studiosi di tutto il mondo, poiché sembrano indicare l’esistenza di un corridoio ancora non documentato e di possibili stanze secondarie nascoste.

Le nuove indagini geofisiche nella Valle dei Re

Il team di ricerca ha scelto una combinazione di magnetometria terrestre e tomografia elettrica a bassa frequenza per analizzare la struttura sotterranea senza intervenire fisicamente.

Queste tecniche, ormai consolidate nell’ambito dell’archeologia preventiva, consentono di individuare variazioni di densità e di magnetizzazione del suolo, segnali tipici di corridoi o camere vuote inframmezzate da pietra. I rilevamenti hanno coperto un’estensione di circa 150 metri quadrati, includendo il famoso sepolcro del re che ha commissionato il più grande complesso funerario della zona.

I dati grezzi sono stati successivamente filtrati mediante algoritmi di inversione numerica per generare immagini tridimensionali della subsuperficie.

Tecniche di magnetometria e tomografia elettrica

La magnetometria sfrutta la capacità dei magneti di rilevare piccole anomalie nel campo terrestre, generate da variazioni nella composizione dei materiali sepolti. In questo caso, le letture hanno evidenziato una zona di debole intensità magnetica, tipica di spazi vuoti o di archi di pietra non consolidata. La tomografia elettrica, invece, misura la resistenza elettrica del terreno: le cavità sono caratterizzate da valori di resistività più alti rispetto alle rocce solide circostanti. L’integrazione dei due metodi ha permesso di delineare una struttura a forma di “L” che si estende per circa 12 metri al di sotto del pavimento principale del sepolcro, suggerendo la presenza di un corridoio laterale ancora inesplorato.

Scoperte emergenti: corridoio e camere nascoste

Le immagini ricostruite mostrano, con una chiarezza inedita, una zona lineare che parte da una delle pareti orientali del sepolcro e si dipana verso il centro della roccia. All’estremità di questo tratto, si osservano due agglomerati più ampi, che i ricercatori hanno interpretato come possibili camere nascoste. La forma di questi spazi è irregolare, ma la loro dimensione – approssimativamente 3×4 metri – è coerente con le dimensioni di sale di servizio o di depositi funerari secondari, tipici di alcuni complessi reali poco documentati. Le misurazioni indicano inoltre una differenza di densità rispetto al masso circostante, confermando che non si tratta semplicemente di artefatti o di fratture naturali.

Interpretazioni degli esperti egiziani

Gli esperti del Ministero dell’Antichità hanno sottolineato che, se confermata la natura artificiale del corridoio, si tratterebbe di una scoperta di portata straordinaria per la comprensione della architettura funeraria dell’Antico Regno. Alcuni ricercatori ipotizzano che la struttura possa aver servito a scopi rituali, oppure come via di fuga per i lavoratori durante la costruzione delle tombe. Altri suggeriscono un ruolo di “camera segreta” per oggetti di valore, un elemento comune in alcuni sepolcri risalenti al regno di Amenhotep III. Gli studiosi hanno avviato una serie di simulazioni per valutare la stabilità del corridoio, prevenendo rischi di crollo durante eventuali scavi futuri.

Implicazioni per la conoscenza dei tomb faraonici

Questa possibile estensione sotterranea potrebbe riscrivere parte della narrazione storica legata alle pratiche funerarie egizie. La presenza di un corridoio nascosto, infatti, contrasta con l’idea consolidata secondo cui le tombe reali fossero strutture isolate, sigillate rapidamente dopo la sepoltura per impedire saccheggi. Un nuovo sistema di camere secondarie aprirebbe scenari più complessi, suggerendo un livello di pianificazione architettonica più avanzato di quanto si credesse. Inoltre, la scoperta rafforza la validità delle tecniche geofisiche come strumenti di indagine primaria, riducendo la necessità di interventi invasivi in aree di alto valore culturale. I prossimi mesi vedranno probabilmente una fase di scavo controllato, guidata dalle mappe digitali generate finora, per confermare la natura delle anomalie e, se possibile, accedere a spazi finora inaccessibili per la ricerca archeologica.