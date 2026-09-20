Un uomo ha sorpreso dei ladri nel cortile di casa e ha sparato. Morto un 25enne albanese.

Notte di paura a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, dove un uomo avrebbe sorpreso alcuni ladri nel cortile della propria abitazione e avrebbe esploso diversi colpi di pistola nel buio. Uno degli intrusi è stato raggiunto dai proiettili ed è morto. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte all’interno di un cascinale attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo in casa quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall’esterno.

Uccide un ladro in casa: gli spari nel buio e la morte di un 25enne

L’uomo, dopo essersi accorto della presenza di alcune persone nel cortile, avrebbe preso la pistola e avrebbe sparato alcuni colpi.

L’arma, secondo le prime informazioni, sarebbe stata regolarmente detenuta. Uno dei presunti intrusi è stato colpito. Si tratta di un 25enne di origini albanesi, residente a Torino, che sarebbe morto a seguito delle ferite riportate.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda, a partire dall’esatta dinamica dell’accaduto e dalla posizione degli altri eventuali componenti della banda.

Gli investigatori dovranno inoltre ricostruire cosa sia successo nei momenti immediatamente precedenti agli spari e verificare le circostanze nelle quali il proprietario avrebbe aperto il fuoco.

Indagini sulla dinamica: da chiarire la posizione del proprietario

Sul posto sono intervenuti gli investigatori per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto nella notte. La pistola utilizzata dal 35enne sarebbe stata regolarmente detenuta, ma questo elemento, da solo, non consente di stabilire la legittimità dell’uso dell’arma in quelle circostanze. Sarà quindi necessario accertare se l’uomo abbia agito per difendersi da un pericolo concreto e immediato e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Al momento, sulla base delle prime informazioni, si tratta di un episodio ancora in fase di accertamento.

La morte del 25enne apre dunque un’indagine destinata a concentrarsi sia sull’eventuale tentativo di furto sia sulle modalità con cui sono stati esplosi i colpi. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli accertamenti sul luogo e dalle testimonianze raccolte dagli investigatori.