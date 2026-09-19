Scossa di magnitudo 4 nelle Isole Eolie

Una scossa di magnitudo 4 è stata registrata nelle Isole Eolie alle 22:55 del 19 settembre 2026. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 284 chilometri.

L’evento sismico è stato rilevato dall’INGV, che ha fornito i dati ufficiali. Le Isole Eolie sono un arcipelago situato nel mar Tirreno, noto per la sua attività vulcanica e sismica.

La magnitudo della scossa è stata di 4 sulla scala Richter, mentre la profondità è stata di 284 chilometri. Questi parametri indicano un evento sismico di media intensità, ma con epicentro a grande profondità.

Anche per scosse di magnitudo 4 come quella registrata oggi è utile ricordare le norme di comportamento in caso di terremoto. In caso di necessità, il numero unico di emergenza è il 112.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Protezione Civile.

In caso di terremoto, è consigliabile ripararsi sotto un tavolo o vicino a un muro portante, lontano da finestre e oggetti pendenti. Se ci si trova all’aperto, è importante allontanarsi da edifici e cornicioni, cercando uno spazio aperto.