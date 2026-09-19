Il weekend del 20 settembre si è concluso con le elezioni per il nuovo Stato della Duma un voto che – data l’attuale stretta del potere – è stato definito da molti osservatori come inevitabilmente vinto da United Russia. Nonostante il risultato atteso, un ventaglio di attori – da osservatori partiti a movimenti civili – ha cercato di trasformare la giornata in un momento di resistenza simbolica.

Il panorama elettorale e la presenza di osservatori indipendenti

In totale, 225 seggi saranno assegnati tramite liste di partito e altri 225 attraverso collegi uninominali. United Russia, che controlla circa il 70% dei seggi, dovrebbe mantenere la sua supermaggioranza, mentre le restanti posizioni andranno a partiti approvati dal Cremlino. La Yabloko unico partito apertamente pacifista, è stata esclusa dal ballot delle liste, ma ancora partecipa in alcuni collegi uninominali.

St. Petersburg: una volontaria di Yabloko al seggio

In San Pietroburgo una donna che ha chiesto di restare anonima per timore di ritorsioni ha spiegato al The Moscow Times il suo motivo: “Qual è la motivazione? Un senso di responsabilità, credo – la sensazione che questo è un modo per cambiare la Russia che è davvero alla mia portata”.

Ha aggiunto: “Non posso rovesciare nessuno, ma posso presentarmi e osservare”. Il suo impegno testimonia la volontà di alcuni cittadini di “mostrare il proprio peso” anche quando le alternative politiche sembrano inesistenti.

Proteste e strategie di voto simbolico

Con il panorama politico fortemente limitato, la protesta si è spostata dal semplice voto a forme più creative: campagne mirate, azioni di protesta silenziosa e iniziative di voto collettivo.

Vologda: la campagna contro Natalia Moskvitina

Nel settore settentrionale della regione di Vologda la candidata di United Russia Natalia Moskvitina è diventata il bersaglio di un’iniziativa guidata dalla Feminist Anti-War Resistance. Dopo che un primo tentativo di rimuoverla dalle liste è fallito, le attiviste hanno chiesto agli elettori di scegliere qualsiasi partito tranne United Russia, con l’obiettivo di ridurre la percentuale di voto della candidata e farla scendere fuori dalla lista regionale. Daria Serenko cofondatrice del movimento, ha dichiarato: “Non credo che la campagna farà perdere a Moskvitina le elezioni”, aggiungendo però che la sua “notorietà negativa a livello nazionale” potrebbe ostacolare il suo operato legislativo.

Noon for Peaceful Russia: il turno simultaneo del 20 settembre

Un’altra azione di impatto simbolico è la manifestazione “Noon for Peaceful Russia”, che invita gli elettori a recarsi alle urne contemporaneamente alle 12:00 del 20 settembre. L’iniziativa, organizzata da un gruppo di attivisti in esilio, vuole creare una lunga fila di votanti negli uffici di voto di tutta la Russia e nelle ambasciate all’estero, fornendo così un’immagine visiva della disobbedienza pacifica. Katerina Kiltau presidente del consiglio politico di Peaceful Russia ha spiegato: “Una partecipazione simultanea dimostrerà al mondo che esistono russi che desiderano un futuro pacifico e democratico”.

Altre figure di spicco dell’opposizione in esilio, come Yulia Navalnaya e Maxim Katz hanno lanciato appelli a votare per qualsiasi partito diverso da United Russia. Tuttavia, Nikolai Rybakov presidente di Yabloko, ha avvertito contro la scelta di partiti sistemici come i Comunisti o il LDPR, che pur in opposizione formale sostengono la guerra. Kiltau ha risposto: “Capisco che sia una scelta tra cattivo e molto cattivo, ma è così che funziona il voto di protesta in un contesto non libero”.

Il dubbio di molti elettori

Non tutti, però, credono che queste forme di attivismo possano cambiare il risultato. Anastasia una cittadina di San Pietroburgo ha deciso di astenersi dal voto, affermando: “Non decide nulla e non ha impatto”. Al contempo, ha espresso solidarietà verso chi partecipa alle iniziative di protesta. Ivan residente in Europa, ha commentato: “Non riesco a influenzare il governo con il mio voto, quindi dedico il mio tempo ad altre attività”. Questa percezione di “realismo” o “apatia” evidenzia la complessità della partecipazione politica in un clima di repressione.

Nel frattempo, l’organizzazione Vote Abroad ha avviato una rete di volontari in circa 40 città internazionali per raccogliere dati sui risultati e segnalare eventuali frodi. Irina Vesikko coordinatrice del progetto, ha sottolineato la neutralità dell’iniziativa: “Non chiediamo a nessuno di votare o di fare qualcosa, ci limitiamo a registrare il fatto che il voto avviene”.