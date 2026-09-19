Le sorelline di 12 e 8 anni sono state ritrovate e stanno bene: sequestrato il negozio di San Cataldo e ascoltata la titolare.

Dopo ore di apprensione, sono state ritrovate le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse a San Cataldo. Le bambine stanno bene e sono state individuate all’interno di un negozio di abbigliamento, ma sulla vicenda restano diversi interrogativi: il locale è stato sequestrato e la titolare è stata ascoltata dai carabinieri per chiarire come le due minori siano finite lì.

Ritrovate le due sorelline scomparse a San Cataldo: “Stanno bene”

Come riportato da La Stampa, sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Le bambine, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa dopo averle viste per l’ultima volta nella serata di venerdì 18 settembre, sono state individuate all’interno di un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele, nel centro della città.

Al momento del ritrovamento le due minori stavano bene. A trovarle sarebbero stati i volontari della Protezione civile, intervenuti dopo la segnalazione di una donna. Secondo le prime informazioni, le sorelle sarebbero rimaste all’interno del locale dalla sera precedente. L’ultima volta erano state viste intorno alle 20.10 di venerdì e, nella mattinata di sabato, il padre si era rivolto ai carabinieri per denunciare la loro scomparsa.

La famiglia aveva inoltre lanciato un appello attraverso i social, chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattare le forze dell’ordine.

Dopo la denuncia era stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Caltanissetta. Il ritrovamento ha posto fine alle ore di apprensione, ma ha aperto una seconda fase di accertamenti per capire cosa sia accaduto durante le ore trascorse nel negozio.

Sorelline scomparse, ritrovate in un negozio a San Cataldo: la versione della titolare

Il negozio di abbigliamento è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri. La donna cinese che gestisce l’attività è stata accompagnata in caserma a Caltanissetta per essere ascoltata e fornire la propria versione dei fatti. Secondo quanto avrebbe riferito agli investigatori, la commerciante avrebbe trovato casualmente le due bambine nel bagno del negozio nel pomeriggio di sabato, sostenendo quindi di essersi accorta della loro presenza solo successivamente. La sua ricostruzione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di stabilire quando le sorelle siano entrate nel locale e per quale motivo vi siano rimaste.

Proprio su questo punto si concentrano gli accertamenti. Ci sarebbero infatti alcune discordanze tra la versione fornita dalla titolare e quella riferita dal padre delle bambine. Gli investigatori dovranno quindi verificare ogni elemento utile a ricostruire la sequenza degli eventi, compresi gli orari e le modalità con cui le due sorelle sono arrivate all’interno dell’attività commerciale.

Il sequestro del negozio consentirà di effettuare gli accertamenti necessari senza alterare lo stato dei luoghi. Resta dunque da chiarire cosa sia successo dalla sera di venerdì, quando le bambine sono state viste per l’ultima volta, fino al momento in cui sono state ritrovate.