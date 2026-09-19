Il ministro Valditara ha deciso di premiare lo studente che è intervenuto per fermare un compagno mentre aggrediva una prof.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che inviterà al Ministero e premierà lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto per fermare un compagno di classe mentre stava aggredendo con un coltello una docente di una scuola media di Roma. Il ragazzo, con il suo intervento, avrebbe contribuito a bloccare l’aggressione e a mettere fine a una situazione di grave pericolo all’interno dell’istituto.

Prof accoltellata: l’annuncio del ministro Valditara

A rendere noto il riconoscimento è stato lo stesso Valditara, parlando a margine di un raduno della Lega a Pontida. Il ministro ha spiegato di voler incontrare personalmente lo studente e attribuirgli un riconoscimento per il comportamento tenuto durante l’episodio. “Lo inviterò al Ministero e lo premieremo“, ha dichiarato Valditara, sottolineando il valore del gesto compiuto dal ragazzo.

L’intervento dello studente è avvenuto in un momento particolarmente delicato, quando un suo compagno avrebbe aggredito con un coltello una docente della scuola media romana. La sua azione avrebbe contribuito a interrompere l’aggressione e a consentire l’intervento degli adulti e dei soccorsi.

Valditara: “Un esempio di civismo”

Nel commentare la vicenda, Valditara ha voluto evidenziare soprattutto il significato del comportamento dello studente, considerandolo un esempio di responsabilità e di attenzione verso gli altri.

“Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati“, ha affermato il ministro.

Il riconoscimento annunciato da Valditara intende quindi sottolineare non soltanto il coraggio dimostrato in una situazione di emergenza, ma anche il valore civico dell’intervento del giovane, che ha scelto di agire per fermare l’aggressione nei confronti della docente.