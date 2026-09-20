Un uomo di 40 anni è morto in un terribile incidente sulla tangenziale tra Milano e Monza.

Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla tangenziale Nord, lungo la A52. La sua automobile, per cause ancora da chiarire, ha perso aderenza dopo una lunga frenata e si è ribaltata. Dai primi accertamenti non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Incidente sulla tangenziale: auto si ribalta dopo la frenata

L’incidente è avvenuto intorno alle 15, all’uscita dal territorio di Monza in direzione di Muggiò e Nova Milanese, già nel territorio comunale di Cinisello Balsamo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, l’automobilista avrebbe effettuato una lunga frenata prima di urtare una cuneetta presente lungo la carreggiata. A quel punto la vettura si sarebbe ribaltata, finendo fuori controllo.

In un primo momento era stata presa in considerazione anche l’ipotesi che nell’incidente potessero essere rimasti coinvolti altri mezzi. Gli accertamenti successivi, tuttavia, sembrerebbero escludere questa eventualità. La dinamica esatta resta comunque da ricostruire.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

I soccorsi e gli accertamenti della polizia stradale

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, affiancati successivamente dalle squadre dei pompieri di Sesto San Giovanni. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre l’automobilista dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze e un’automedica, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle conseguenze dell’impatto.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Monza, impegnati negli accertamenti sulla dinamica, insieme ai tecnici dell’Ats di Assago.

Le verifiche proseguono sotto il coordinamento della Procura di Monza. Saranno gli accertamenti a chiarire per quale motivo il conducente abbia perso il controllo dell’auto e se la lunga frenata e il successivo ribaltamento siano riconducibili a una causa specifica.